“L’ultimo viaggio degli streghi“ omaggio alle leggende lucchesi

Pubblicato il fumetto “L’ultimo viaggio degli streghi“, omaggio alle leggende e al folklore lucchese, scritto da Alessio Del Debbio e disegnato da Silvia Talassi, nato da un progetto del Museo italiano dell’Immaginario folklorico di Piazza al Serchio, in collaborazione con l’associazione culturale "Nati per scrivere", finalizzato al recupero e alla valorizzazione delle leggende locali e a una loro diffusione, anche attraverso linguaggi attuali e immediati come il fumetto, e realizzato grazie al finanziamento del Ministero della Cultura relativo al Bando per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura privati, inserito nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu.

Ambientato tra i monti della Garfagnana, “L’ultimo viaggio degli streghi“ segue le avventure di Tommaso, un giovane artista che si reca a trovare la nonna a Colle Tempo, l’ultimo baluardo degli streghi, dove gli antichi Signori dei Boschi e della Natura trovarono rifugio anni addietro, dopo un lungo conflitto con i cacciatori. La sua venuta, però, coincide con il risveglio degli Spauracchi, ataviche paure annidate nel cuore degli uomini, e costringe gli streghi ad affrontare l’ultima minaccia al loro mondo di pace. Presentato in anteprima a Villa La Principessa e a Lucca Comics, il fumetto è una sinergia che combina tradizione e progresso, essendo fruibile nella doppia versione di volume cartaceo e webcomic. È infatti acquistabile in forma digitale sul sito museoimmaginario.net al link dedicato o su www.npsedizioni.it. Inoltre in libreria e su tutti gli store di libri e presso la sede del Museo in via Ducale, 4 a San Michele di Piazza al Serchio. Alessio Del Debbio, scrittore viareggino e professore di lettere, è anche il direttore editoriale di NPS Edizioni e co-direttore artistico del festival Lucca Città di Carta. Silvia Talassi, artista poliedrica, esplora vari media, dalla pittura alla fotografia, passando per la musica.

Dino Magistrelli