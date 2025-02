L’ultimo straziante addio. Grande dolore per Valentina

Momenti strazianti di grande commozione per l’ultimo saluto alla chiesa del Sacro Cuore a Valentina Agostini. Tanta gente, tanti volti che erano maschere di sofferenza autentica. Immensa quella della famiglia che ha perso un tesoro prezioso e unico come è stata Valentina, strappata via a soli 28 da una male che non le ha dato scampo. C’erano tutti i suoi cari, la mamma Jana, il babbo Roberto, la sorella Nicoletta, il fidanzato Elia e poi i nonni, gli zii e i cugini. "Mancheranno i nostri sguardi che bastavano quelli per capirsi – le parole di Nicoletta e lette dal fidanzato Elia – E non ti ringrazierò mai abbastanza per tutto quello che hai fatto per me. Ti voglio bene, Bambi". "E’ vero quanto ci hanno detto tutti. Non ci sono parole – hanno scritto i genitori - per ricordarti, per esprimere la tua grande forza, la tua caparbietà, la tua pazienza, il tuo coraggio, tu che davi forza a tutti gli altri". "Non mi scorderò mai quando stavamo lì ad ammirare il mare al tramonto e ci emozionavamo perché ci sussurrava che c’è sempre una fine, ma poi sorridevamo pensando che c’è sempre anche una nuova alba – ha detto invece il suo Elia – Ciao amore mio, ti amo. Io ti vedo ancora qui, negli occhi di tutti".

Luca Galeotti