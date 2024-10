Luisa Corna ospite di “Cartoline digitali“ su Punto Radio

In questi giorni Luisa Corna torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo “Il giorno giusto”, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali (RB Music). Il brano cattura l’essenza di un amore perduto, intrecciando nostalgia e desiderio di libertà in una melodia che cresce di intensità, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. La Corna sarà ospite di Punto Radio Cascina oggi alle 14 nel programma Cartoline Digitali condotto da Luca Doni con la partecipazione “virtuale” di Alex Galli (nella foto con l’artista).