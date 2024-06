Luglio Altopascese, tutti gli eventi. Presentato il calendario completo. Musica, spettacoli e stand-up comedy

Sarà un Luglio altopascese ricco di eventi, con i campionati italiani di ciclismo, la festa medievale, i fuochi d’artificio e tanto altro, come, ad esempio, il cinema all’aperto nelle frazioni, che ritorna a grande richiesta. Avevamo già anticipato gli eventi principali, ma adesso c’è il programma ufficiale. Vediamo il dettaglio. Intanto si partirà a giugno. Il 20, infatti, in piazza Ricasoli, si potrà assistere alla gara Italia-Spagna per gli Europei di calcio e, oltre alla tradizionale rivalità, potrebbe diventare la partita decisiva del girone. Il 27 stand up comedy con Daniele Tinti e il suo spettacolo "Crossover". Il 30 giugno rassegna teatrale estiva. Il 2 luglio, in centro storico, caccia al tesoro per ragazzi. Il 3 staffetta Luglio altopascese, il 4 Giorgia Fumo per stand up comedy e anche con lei risate assicurate.. Il 5 iniziativa al lago di Sibolla e partenza del Francigena Festival. Il 6 da Lucca a Altopascio sulla Francigena e spettacolo di Katia Beni. Il 7 luglio Marginone e dintorni ospiteranno i campionati italiani giovanili di ciclismo su strada. Giovedì 11 marcia sagra del cacciucco e ancora stand up comedy con Yoko Yamada e Tiberio Cosmin. Sabato 13 sfilata dei trattori e rassegna teatrale estiva. Domenica 14 "Luglio con noi" a Spianate e il 19 la Notte Blu. Il 20 Wom Fest e i BNKR 44. Domenica 21, al Francigena Festival Rewind Official Tour 2024 delle ragazze di "Non è la Rai". Il 24 luglio grande attesa per il concerto dedicato al patrono, San Jacopo e consegna del Tau d’oro, il riconoscimento che viene consegnato agli altopascesi che si sono distinti in ogni settore. Il 25 rievocazione storica e, a furor di popolo, ritorna il mitico Calderone, menzionato anche dal Boccaccio nelle sue opere. Il 26 "Contesa dei briganti", una specie di "Giochi senza frontiere" altopascese, con giochi tra squadre provenienti dalle frazioni. Il 27 a tavola sulla Francigena, cena sotto le stelle, tombola e spettacolo pirotecnico.

Poli gli spettacoli di Francigena Festival il 28 e 30 luglio e 2 agosto. Quindi siu parte a giugno e si sconfina anche in agosto. A luglio giostre e luna Park e molte mostre collaterali. Il programma completo su ioscelgoaltopascio.it.

Massimo Stefanini