"Luglio Altopascese". Il cartellone è pronto. Eventi per tutti i gusti

Si svolgerà dal 25 giugno al 15 agosto, ben oltre il mese tipico dei festeggiamenti cittadini ad Altopascio, con la Notte blu, le rievocazioni e tanto altro. Prende forma il cartellone del "Luglio" 2025.

Altopascio e le sue frazioni per circa 40 giorni, trasformeranno vie, piazze e frazioni in palcoscenici a cielo aperto, momenti di aggregazione, socializzazione, cultura, divertimento, tradizione e musica, spettacoli, rievocazioni storiche, serate a tema, sport, intrattenimento e manifestazioni, a cui seguiranno, nel prossimo futuro, tutti gli altri appuntamenti che ancora mancano, da quelli comici-teatrali, fino ai momenti di riflessione e condivisione nel nome delle famiglie e dei più piccoli.

Intanto, tra le prime manifestazioni confermate, troviamo la 14^ edizione del Francigena International Arts Festival, con i concerti dell’Accademia Geminiani, a cui si aggiungono anche gli appuntamenti dell’ANiMeniacs con Avis. Torna "Luglio con noi 2025", l’iniziativa a cura del CCN Spianate che unisce spettacoli e prodotti locali.

A grande richiesta gli appuntamenti del fine settimana del Centro commerciale naturale di Altopascio: "Nostalgia ‘90" alla sua seconda edizione, lo spettacolo "883 MANIA – Pianeta Zero", la quarta edizione della "Notte Blu" con l’evento "Febbre Italiana" e la "Rock in Movie Night". Poi la sfilata dei trattori d’epoca e "Convivium - Medioevo e Ospitalità", con la disputa del primo torneo di scherma antica medievale e di arceria medievale. In programma anche "A Tavola sulla Francigena", la cena evento in collaborazione con la Misericordia di Altopascio e Ccn Altopascio.

In ambito sportivo è già in programma il "Trofeo Carlo Alberto Pellegrini", tradizionale corsa ciclistica giovanile articolata in tre gare, organizzata dalla US Marginone Toscogas per il giorno di Ferragosto e che si svolge ormai da decenni.

