Luci contro la violenza sulle donne. Un corteo nel ricordo di Vanessa

Per non dimenticare e mantenere vivo il ricordo di Vanessa Simonini, vittima di femminicidio nella sua Gallicano nel 2009 appena ventenne, torna il corteo "Luci contro la violenza sulle donne, ricordando Vanessa". L’evento, organizzato dalla famiglia di Vanessa, dagli amici, dal Comune di Gallicano, dal Centro Antiviolenza "Non ti scordar di te", si ripete simbolicamente ogni anno nel giorno dell’anniversario del femminicidio di Vanessa, la sera del 7 di dicembre, e dunque si svolgerà domani dalle 20, con ritrovo dei partecipanti previsto per le 19.30.

Alla partenza, fissata al parco giochi del capoluogo in località S.Andrea, saranno distribuite luci e fiaccole che illumineranno quello che è stato l’ultimo percorso di Vanessa nella serata del tragico agguato perpetrato da un finto amico ai suoi danni. Dopo il primo tragitto, che prevede una fermata in località Campilato con l’inaugurazione di due panchine, una rossa e una seconda arcobaleno, il corteo rientrerà nel paese di Gallicano attraversando piazza V. Emanuele II e terminerà alla palestra degli impianti sportivi intorno alle 21.30.

"Vi aspettiamo numerosi, uomini e donne, adulti e bambini, ragazzi e ragazze - invitano le operatrici del Centro Antiviolenza “Non Ti Scordar Di Te“ e la presidente Maria Stella Adami - , per marciare insieme e ribadire la continua ricerca di un futuro nel quale ogni donna possa vivere in sicurezza e avere la libertà di dire “NO“, senza perdere la propria vita".

"Se potete - aggiunge - , indossate qualcosa di rosso, portate fischietti, mazzi di chiavi, oggetti e strumenti per fare rumore. Ogni associazione, gruppo, ente, può intervenire con i propri labari o striscioni identificativi. Al termine del percorso, all’interno della palestra degli Impianti Sportivi di Gallicano ci saranno esibizioni e interventi curati dalle scuole del territorio, tra cui ISI Garfagnana, ISI Barga, IC Gallicano, con musica, letture, pensieri e riflessioni sul tema".

"Cogliamo, inoltre, l’occasione per invitare tutte le amministrazioni e le associazioni della Valle del Serchio a illuminare di rosso un monumento o un luogo significativo nel proprio territorio comunale nella serata di domani - conclude - , come segnale di partecipazione e unione di tutti i nostri paesi e per riaffermare con forza tutti insieme il nostro “No“ alla violenza sulle donne, ricordando tutte le donne vittime di femminicidio".

Fio. Co.

x