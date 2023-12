Luci contro la violenza. Fiaccolata per Vanessa: "L’ora di un segnale forte"

Partirà giovedì 7 dicembre, alle 19,30, dal parco giochi di Sant’Andrea a Gallicano la Fiaccolata "Luci contro la violenza sulle donne - Ricordando Vanessa". Un cammino doloroso, lo stesso percorso nella sua ultima e tragica notte da Vanessa Simonini, per ribadire il no alla violenza e non dimenticare la giovane di Gallicano uccisa il 7 dicembre del 2009 a vent’anni, da colui che considerava un amico e si è trasformò in uno spietato assassino. Avvio della Fiaccolata, dunque, dal parco giochi di Sant’Andrea e arrivo presso la Bocciofila, agli Impianti Sportivi. "Marceremo con le fiaccole tra le mani, in fuochi che bruceranno come sentinelle di speranza, sul sentiero macchiato dal femminicidio - spiegano dall’organizzazione -. Vanessa, purtroppo, non è stata l’ultima vittima; in Italia, più di una donna alla settimana perde la vita per mano di un uomo e ancora di più sono le donne che subiscono violenza di ogni tipo. Basta silenzio. Dobbiamo fare rumore". Al termine del percorso, ci saranno delle esibizioni sul tema curate dalle scuole del territorio, tra le quali l’ISI Garfagnana e l’ISI Barga. Sarà inoltre possibile lasciare una donazione per il Centro Antiviolenza "Non Ti Scordar Di Te" e ricevere in cambio la tradizionale Stella di Natale donata dai florovivaisti Coldiretti. "Vi invitiamo numerosi, uomini e donne, adulti e bambini, a marciare con noi per un futuro in cui ogni donna possa vivere in sicurezza - aggiungono in conclusione di messaggio - e avere la libertà di dire "NO", senza perdere la propria vita. Indossate qualcosa di rosso, portate fischietti, mazzi di chiavi e facciamo rumore insieme". L’evento è stato realizzato con il supporto dei familiari di Vanessa, del comune di Gallicano, dell’Istituto Comprensivo di Gallicano, ISI Garfagnana, ISI Barga e Coldiretti Donne Impresa Lucca. Anche il sindaco di Gallicano David Saisi e l’assessore con delega alle Pari Opportunità, Silvia Lucchesi, hanno diffuso un importante messaggio pubblico invitando i cittadini della Valle alla partecipazione.

"Vi aspettiamo numerosi il 7 dicembre a Gallicano per la Fiaccolata in ricordo della nostra compaesana Vanessa - si appellano unanimi e a nome dell’intera amministrazione -. É l’ora di dare un segnale più forte che mai, è il momento di lottare in prima linea perché non ci siano più ragazze come Vanessa, Giulia e le altre centinaia che ogni anno vengono brutalmente uccise in nome di un amore che certamente amore non è". Da ricordare il Centro Antiviolenza "Non Ti Scordar Di TE" della Valle del Serchio, tra gli enti organizzatori, che aiuta ogni giorno le donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza, garantendo anonimato, gratuità e riservatezza. Per contatti: segreteria h24 al numero 0583 766094.

Fiorella Corti