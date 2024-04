Lucchesia e Scozia unite nel segno di Puccini

Il 16 aprile l’ente che unisce le comunità lucchesi in ogni angolo del mondo e tutela il museo nella casa avita dei Puccini a Celle Puccini, offrirà nella sala di ricevimento del Comune di Glasgow, un concerto pucciniano che vede la partecipazione di due giovani cantanti lirici di grande profilo: parliamo del Soprano Maria Novella Malfatti, nativa di Pietrasanta e del tenore Ugo Tarquini. Ad accompagnare i cantanti al pianoforte ci sarà un pucciniano doc, Massimo Salotti.

Il repertorio è curato e presentato dalla regista Vivien Hewitt, storica direttrice artistica degli eventi musicali dei Lucchesi nel Modo e autrice del libro “La Terra di Puccini” che nel lontano 1992 ha tracciato il primo itinerario pucciniano storico-artistico in Lucchesia. Il concerto suggellerà nel nome del grande Maestro Puccini la sottoscrizione del patto di amicizia tra il Comune di Barga e il Comune di Glasgow, la città più popolosa della Scozia che vanta una comunità lucchese numerosa nata da un lungo processo di emigrazione da Barga e dalla Mediavalle tra il secondo ‘800 e il Novecento.

L’evento culturale andrà così non solo a promuovere le eccellenze del nostro territorio alla cittadinanza scozzese, ma sarà anche un modo di sviluppare i legami con le seconde e terze generazioni di oriundi nati all’estero che tuttora mantengono un rapporto con la terra della famiglia basato su un forte senso di appartenenza culturale. "Lo scorso anno ebbi modo di incontrare il Lord Provost di Glasgow, Jacqueline McLaren, assieme al sindaco di Barga Caterina Campani, al Console Onorario Ronnie Convery ed all’amico William Moriconi; avemmo fin da subito la piena disponibilità sua e del Comune per la realizzazione di un evento pucciniano nell’anno del centenario. Grazie all’interessamento di tutti, al sostegno del Comitato Promotore delle Celebrazioni Pucciniane ed alla direzione artistica dell’amica Vivien Hewitt, l’Associazione Lucchesi nel Mondo - afferma la presidente, Ilaria Del Bianco - è riuscita a realizzare quell’idea ed a collocarla nell’ambito degli eventi legati alla sottoscrizione del patto di amicizia tra Barga e Glasgow e tra Barga ed Ayr, città dove, come in tutta la Scozia, è molto consistente la presenza dei lucchesi. Sarò onorata di rappresentare la nostra Associazione in questa occasione, avendo anche modo di fare memoria, in una specifica cerimonia, delle vittime dell’Arandora Star".

Il concerto sarà replicato al Caffè Di Simo il 4 maggio. L’iniziativa rientra nelle tante attività pucciniane programmate dall’Associazione da ora a dicembre dedicate al Centenario Pucciniano e realizzata grazie al contributo del Comitato Promotore per le Celebrazioni Pucciniane.