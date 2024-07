Lucchesi nel Mondo, che programma. Tutto pronto per l’anno pucciniano: "Risultati positivi turistici e culturali"

Un anno speciale dedicato al Turismo delle Radici ed all’omaggio a Giacomo Puccini per i 100 anni dalla scomparsa: ecco il calendario 2024 delle iniziative dell’associazione Lucchesi nel Mondo che è stato svelato nella mattina di ieri.

A presentare il calendario alla stampa la presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco, l’assessore alla cultura del Comune di Lucca, Mia Pisano, la vicesindaco di Pescaglia, Paoletta Demuru, la vicepresidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Silvia Del Carlo, la consigliera della Fondazione Cassa, Maria Pia Mencacci, Pier Ugo Bernardini vice presidente del Circolo Alfredo Catalani, il direttore artistico dell’accademia vocale Lorenzo Malfatti, Ben Smith, Caroline Lépinay che espone la mostra "Il Soffio della Vita" visitabile a ingresso gratuito nella sede dell’associazione.

"L’esperienza di questi anni – ha spiegato Del Bianco – ha dimostrato che le nostre attività hanno ricadute positive non solo turistiche ma culturali: questo è il risultato di anni di lavoro per creare e promuovere legami tra la nostra città e i nostri concittadini all’estero insieme alle realtà, agli enti e ai soggetti che si occupano di cultura anche nel mondo".

Si parte sabato 6 luglio a Pescaglia con "Celle Sotto Le Stelle" con la direzione artistica di Vivien Hewitt, nella piazzetta antistante il Museo, con inizio alle 21. Tutti gli eventi sono patrocinati dal Comitato Pucciniano e gratuiti. Il 6 luglio, ecco "Amai la vita, e ancor bello m’appare!" musiche dalle opere Edgar, La Bohème, Tosca, La Fanciulla del West, sabato 17 agosto spazio al concerto lirico Dolce notte! Quante stelle!, musica da Le Villi, Madama Butterfly, Turandot. A questi eventi, organizzati direttamente dai Lucchesi nel Mondo si aggiungono domenica 21 luglio il Concerto pucciniano in collaborazione con il Teatro del Giglio di Lucca ed il Comune di Pescaglia e sabato 24 agosto il Concerto lirico dedicato a "La Fanciulla del West" in collaborazione con il Circolo Catalani e la scuola di musica Sinfonia.

L’associazione Lucchesi nel Mondo, con il patrocinio del Comune di Bagni di Lucca, organizzerà anche un evento musicale a Benabbio, sabato 20 luglio nel Teatro Eden: "Puccini in Val di Lima", mentre sabato 10 agosto parteciperà all’evento promosso dall’amministrazione comunale di Lucca "All’alba vincerò", aprendo le porte della sede del Castello di Porta San Pietro.

Nell’anno che il Ministero degli Esteri ha dedicato al Turismo delle Radici, proprio per contrassegnare questa speciale ricorrenza, l’associazione ha deciso di donare a tutti coloro che verranno in visita in Lucchesia ed alla sede la statuina del "Figurinaio", realizzata dalla Ditta EuroMarchi di Bagni di Lucca. Tra le attività legate al Turismo delle Radici, la Festa dell’Emigrante a Bagni di Lucca e la Giornata dei Toscani all’estero che quest’anno si svolgerà nella nostra città in prossimità della Santa Croce. Poi il Settembre Lucchese, dove spicca la Premiazione dei "Lucchesi che si sono distinti all’estero" organizzata con la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest venerdì 13 settembre, mentre la mattina del 14 settembre i conterranei rientrati saranno invitati a partecipare al Solenne Pontificale.

Gli eventi culmineranno con l’omaggio a Giacomo Puccini, a cento anni dalla sua scomparsa, a Torre del Lago, là dove il Maestro amava vivere ed ora riposa. L’associazione organizzerà un tranfer in autubus su prenotazione scrivendo una mail alòl’indirizzo: [email protected].

Fabrizio Vincenti