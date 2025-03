Lucchese, un altro rinvio che sa di farsa. E domani c’è la delicata sfida con il Pescara

Rinvio. Il fatto che l’avvocato Giuseppe Longo, presidente dimissionario della Lucchese, abbia indetto per il 13 marzo l’assemblea della Sanbabila ed il giorno dopo quella della Lucchese, che dovrà nominare un nuovo amministratore, fa sì che lo stesso sindaco revisore Varetti possa aspettare l’esito di quelle due riunioni prima di prendere delle decisioni. Ora c’è solo da capire se si tratterà di uno "escamotage" per prendere tempo, oppure se questo rinvio servirà per trovare un nuovo acquirente, romano, milanese o veneto che sia, che dovrà presentare delle garanzie "vere" al sindaco revisore. Perché fin ad oggi chi si è alternato alla guida della Lucchese, ha parlato di tutto, di voler salvare la società, ma senza mettere fuori nemmeno un euro.

Questa volta il discorso sarà completamente diverso, perché chi si è detto pronto a rilevare la Lucchese, dovrà presentare al dottor Varetti un progetto serio, credibile. In parole più semplici, dovrà presentarsi con una fideiussione, possibilmente, bancaria, di 2 milioni di euro, per coprire stipendi e contributi, più altri oneri di gestione, da ottobre, ultimo mese in cui sono state rispettate le scadenze federali, fino alla fine della stagione.

Dunque bisogna aspettare ancora una decina di giorni per sapere se la Lucchese andrà incontro al quarto fallimento, oppure se si potrà continuare a parlare di calcio professionistico.

Nel frattempo torna domani sera il campionato con i rossoneri di scena all’Adriatico di Pescara contro quel Delfino che non vince in casa da oltre tre mesi e mezzo (4-1 al Milan Futuro) e che, pur non avendo come obiettivo di partenza, il salto di categoria, è scivolato progressivamente fuori dal podio, tanto è vero che oggi la squadra di Silvio Baldini è quarta, con un solo punto di vantaggio sulla Vis Pesaro, ma a tredici lunghezze dalla vetta. Ed è molto probabile che quando la Lucchese scenderà in campo conoscerà l’entità della penalizzazione, che secondo previsioni piuttosto attendibili dovrebbe ammontare a meno 6 in classifica e quindi il ritorno in piena zona play-out. E di questo "regalo" bisognerà ringraziare quanti fino ad oggi, sin sono alternati alla guida della Pantera ed hanno avuto il coraggio di parlare di programmi, di rifacimento del terreno del Porta Elisa in sintetico, dell’acquisto di un pullman personalizzato e così via. Già, a loro che cosa interessa della Lucchese? Nulla, evidentemente ed allora torna più che mai di attualità il solito interrogativo iniziale: ma con quale scopo recondito queste persone venute da fuori hanno rilevato la società rossonera dal gruppo Bulgarella, senza peraltro mettere fuori un euro? Non lo sapremo mai.

Intanto domani sera (ore 20,30) i rossoneri dovranno fare appello al loro senso di appartenenza alla maglia e alla categoria, per provare ad essere più forti delle "avversità" esterne. Gorgone ha tutti a disposizione, ad eccezione ovviamente degli infortunati Tumbarello e Galli. L’arbitro sarà Restaldo di Ivrea.

Emiliano Pellegrini