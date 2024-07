Lucchese, partenze e arrivi. Verso un attacco tutto nuovo

Potrebbe essere tutto nuovo l’attacco rossonero per la prossima stagione. Il condizionale è ancora d’obbligo, ma le recenti voci di mercato lasciano intendere che questo possa verificarsi. Vediamo in quale modo. Nelle ultime ore è cresciuto l‘interesse attorno a Simone Magnaghi, sempre più lontano dalla Lucchese.

Oltre alla Casertana, c’è da registrare un forte interessamento del Pontedera, intenzionato a schierare un tandem offensivo di tutto rispetto con Ragatzu e lo stesso Magnaghi, che tre anni fa in granata aveva segnato la bellezza di 16 reti, prima di andare a Pordenone e di qui alla Lucchese. Ma oltre al trentunenne bergamasco, dovrebbe salutare la "truppa" rossonera che sta completando la prima parte della preparazione al Ciocco, anche Mario Ravasio, rilanciato in grande stile dopo la stagione nel Sorrento. Il club campano, dopo aver ingaggiato l’altro ex rossonero Guadagni, sta pensando a riprendersi Ravasio, ma deve stare in campana, perché l’attaccante bergamasco piace anche a Casertana e Messina.

Il terzo possibile partente dell’attuale reparto offensivo rossonero è Francesco Fedato, a caccia di un pieno recupero dopo l’infortunio occorsogli la scorsa stagione e che di fatto lo aveva tenuto lontano dai campi per diversi mesi. Il "doge" veneziano è finito nel mirino di tre importanti società di serie D, come il Casarano, l’Angri e la siciliana Siracusa. Se il diesse Ferrarese riuscisse a cedere questi tre giocatori, abbassando oltretutto in maniera importante il monte ingaggi, la Lucchese potrebbe buttarsi a capofitto su almeno due attaccanti di peso. I nomi sono sempre i soliti: Pettinari, Di Carmine e Costantino. E sempre in tema di possibili partenze, c’è da registrare il forte interessamento del Trento per l’austriaco Gucher.

E passiamo al versante opposto, vale a dire agli arrivi. E’ atteso a giorni in ritiro il portiere Palmisani del Frosinone, al quale Gorgone, suo ex mister della Primavera ciociara ha deciso di affidare la porta della Lucchese. Con lui potrebbe tornare in rossonero il centrocampista Cangianiello, che il neo tecnico dei ciociari Vivarini sta valutando. Sembra farsi strada l’idea che un altro anno di serie C servirebbe al giovanotto, uno dei più utilizzati lo scorso anno da Gorgone, per maturare ancora ed essere quindi più pronto per fare il salto di categoria.

Il futuro centrocampo rossonero, che avrà in Tumbarello uno dei punti fermi, si avvarrà anche del giovane ventitreenne milanese di Sesto San Giovanni Alessandro Sala, che ha sulle spalle oltre 70 partite disputate con la maglia della Pro Sesto in serie C.

Infine, va avanti la ricerca di un difensore centrale e di un giovane attaccante esterno. Desta qualche preoccupazione il fatto che la Lucchese non abbia ancora un medico sociale, che è obbligatorio. Giovedì prossimo alle 17 al "Nardini" di Castelnuovo, la squadra di Gorgone disputerà la prima partita amichevole della nuova stagione.

Emiliano Pellegrini