Lucchese, oltre a Gaddini piace Gucci

Alla Lucchese è ufficialmente iniziato il… "dimagrimento" della "rosa". Al momento sono quattro i giocatori rossoneri che non faranno parte della squadra che giocherà sabato prossimo a Gubbio. Si tratta del centravanti Costantino, rientrato al Catania, del difensore moldavo Dumbravanu destinato al Messina, del centrocampista Djibril con destinazione Picerno e del difensore Brotini. Ma la lista è destinata ad allungarsi, ovviamente nell’ipotesi che arrivino delle proposte per i vari Frison, Sabbione, Sasanelli e per qualche altro giovanotto, come Leone, che sono fra i giocatori cedibili.

Di pari passo allo sfoltimento dei ranghi e di conseguenza anche all’alleggerimento del foglio paga, il diesse Ferrarese è al lavoro per la sostituzione di Costantino ed ha trovato conferma la notizia da noi riportata ieri, che un attaccante che piace è un lucchese doc, oltretutto un "under" (classe 2002), Mattia Gaddini, alla sua terza stagione nell’Arezzo (19 presenze e due gol in questo campionato). L’unico ostacolo al suo eventuale ingaggio sembra essere quello legato alle caratteristiche tecniche del giocatore, che è un esterno offensivo sinistro, ruolo nel quale nella Lucchese c’è già Fedato. Bisognerebbe che Gorgone cambiasse modulo, come ha fatto di recente con la difesa, passata a quattro, per trovare una collocazione a Gaddini.

E sempre nell’Arezzo, è dato in uscita anche il non più giovanissimo centravanti Gucci (classe 1990), che ha il contratto in scadenza a fine stagione. Un’altra notizia di mercato, che peraltro aprirà ufficialmente i battenti il 2 gennaio prossimo, riguarda il Gubbio, prossimo avversario dei rossoneri.

Il club umbro sta cercando di riportare a casa il piccolo e veloce attaccante Spina, che a Crotone non ha ancora segnato un gol. Ma ci sono ovviamente altre voci: il centravanti Magrassi del Cittadella è vicinissimo alla Triestina, mentre l’ex rossonero Panico, attualmente in forza alla Carrarese, è stato richiesto dall’Avellino. Tornando alle notizie di casa nostra, la società ha diramato il consueto report settimanale riguardante la situazione degli infortunati.

Welbeck è ancora indisponibile. Il centrocampista sta seguendo il percorso di recupero e non sarà a disposizione. Lo dovremmo rivedere a febbraio. Per Magnaghi è previsto l’ultimo test domani per valutare un possibile rientro per sabato in terra umbra. In ogni caso anche se sarà disponibile, Magnaghi avrà bisogno di tempo per ritrovare il ritmo partita. La nostra impressione è che a Gubbio l’attaccante andrà, al massimo in panchina.

Infine Fedato è finalmente a disposizione del mister, dopo un lungo periodo di inattività. A distanza di una settimana la società ha comunicato l’avvenuto accordo contrattuale con Gucher fino al termine della stagione.

