Lucchese, mossa a sorpresa. Ecco il direttore generale

LUCCA

Incredibile! La Lucchese ha un nuovo direttore generale, che sarà presentato ufficialmente questo pomeriggio. Dobbiamo ammettere che questa ulteriore "mossa" fatta dall’a.d. Lo Faso, non fa altro che rendere ancora di più intrigante la vicenda della cessione della società, ammesso che poi alla fine ci sia veramente. L’impressione, da noi manifestata che il diesse rossonero Claudio Ferrarese si fosse spinto troppo in avanti nel far credere dell’imminente arrivo sulla scena calcistica della Lucchese di un "pool" di imprenditori italo-canadesi, è stata suffragata dalle dichiarazioni rilasciate dall’a.d.

Lo Faso lunedì sera dopo il derby col Pontedera quando ha detto che non c’era nulla di concreto nella trattativa, pur ammettendo che la società si sta guadando intorno. Tradotto. il gruppo Bulgarella sta cercando un compratore serio e solido dal punto di vista economico, che al momento non avrebbe ancora trovato. Sembrava strano che la trattativa messa in piedi soltanto da alcune settimane, potesse concludersi positivamente senza aver fatto tutte le verifiche del caso, la cosiddetta "due diligence", che di solito, comporta tempi lunghi, trattandosi di materia e conti economici complessi. Sarebbe interessante capire a questo punto che fine hanno fatto quei 500mila euro versati, sempre a detta di Ferrarese, dai canadesi nell’ambito del contratto preliminare di vendita, sempre che siano veramente entrati nelle casse sociali della Lucchese.

Come sarebbe altresì interessante capire che tipo di "intoppo" si è verificato, quando tutto lasciava supporre dell’imminente passaggio delle consegne. Già. Non lo sapremo mai. Ammesso, dunque, che la "pista" che portava in Canada sia veramente tramontata, con chi sta trattando ora Lo Faso? Sì, perché l’unica cosa certa è che i professionisti del Gruppo Bulgarella, a Pisa, sono da settimane a lavoro per trovare una via d’uscita, la più "morbida" possibile, dalla società rossonera che sembra avere qualche milione di euro di debiti. Nessuno lo sa con certezza, anche se immancabilmente sono di nuovo spuntate fuori, come funghi, le cosiddette "cordate". Ce ne sarebbero addirittura tre in corsa per rilevare la Lucchese: una toscana, una piemontese ed una siciliana.

Sarà vero, oppure siamo di fronte alle solite voci che non servono ad altro se non a disorientare i tifosi e la città in generale? Lo sapremo alla prossima esternazione di Lo Faso… In attesa, passiamo alla squadra che sta preparando la delicata ed impegnativa trasferta di Pesaro, dove si troveranno uno di fronte all’altro, ma dalla panchina, l’allievo (Giorgio Gorgone) ed il "maestro" (Roberto Stellone) ai tempi del Frosinone.

Al momento naviga in "acque" decisamente tranquille la Vis, con i suoi 26 punti, che valgono il sesto posto in classifica, rispetto alla Lucchese che ha preso una boccata di ossigeno, vincendo il derby con il Pontedera, ma che si trova ancora troppo vicina alla zona "calda" della bassa classifica. Questo significa che i rossoneri dovranno fare di tutto per evitare una nuova pericolosa frenata.

Emiliano Pellegrini