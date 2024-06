Lucchese, il mercato punta verso Sud

CALCIO

Il Catania con il neo dg Faggiano, amico di vecchia data del presidente Bulgarella, potrebbe essere una "bottega" alla quale la Lucchese ha bussato per avere qualche giocatore che rientra però nei parametri economici del club rossonero. In questo senso appare abbastanza improbabile l’arrivo del trentaseienne centravanti Di Carmine, mentre sono più abbordabili giocatori come l’attaccante esterno Bocic, oppure come il giovane portiere Klaus Bethers, che con i suoi 21 anni è un ‘under‘.

La trattativa per l’ingaggio, ovviamente in prestito, del numero uno lettone, che vanta 18 presenze in serie C, sarà ripresa nei prossimi giorni direttamente dal presidente Bulgarella e dal neo diesse Ferrarese, che questa mattina sarà presentato ufficialmente alla stampa locale. E sarà quindi l’occasione per fare un po’ il punto sul mercato, a meno di dieci giorni dalla sua apertura ufficiale. In questa fase sono soprattutto le cessioni a polarizzare l’attenzione dei tifosi rossoneri.

Al riguardo, solo oggi tutti si rendono conto della bontà delle scelte fatte due stagiono orsono, perché si dà il caso che molti di quei protagonisti sono oggi al centro di importanti trattative, a cominciare da Rizzo Pinna, che ha fatto il botto alla sua seconda stagione in rossonero, arrivando a segnare la bellezza di 12 reti. E così all’attaccante esterno si sono spalancate le porte della serie B, essendo a due passi dal Cosenza.

Ma vogliamo anche ricordare che Panico ha vinto il campionato con la Carrarese ed è salito, pure lui, tra i cadetti e che Bachini ha fatto altrettanto con la Juve Stabia di Pagliuca. Ed ancora. Tumbarello ha moltissime chances di giocare nella Torres, mentre Benassai è dato ormai in arrivo a Trapani. Ma, attenzione, perché il tecnico Torrisi vorrebbe ricomporre proprio nell’isola il tandem con Andrea Tiritiello, che però a differenza di Benassai ha ancora un anno di contratto con la Lucchese. Questo vuol dire che se il Trapani vuole mettere insieme la coppia difensiva rossonera che due anni fu considerata la più forte della categoria, dovrà mettere sul piatto di una probabile trattativa una certa cifra, sempreché la società rossonera sia disposta a privarsi del "centrale" di Portoferraio.

Dunque, mentre sono tanti i calciatori che nelle ultime stagioni hanno vestito la maglia rossonera e che hanno fatto il salto di categoria o che sono al centro di importanti trattative, per quelli ingaggiati quest’anno non abbiamo notizie di concreti interessamenti da parte di altre società. E questo dovrebbe far riflettere su come sono stati tanti i soldi messi a disposizione dal presidente. Forse è stato anche questo il motivo in base al quale Andrea Bulgarella ha deciso di cambiare completamente registro, dopo aver cambiato, in corso d’opera, i vertici tecnici dello scorso anno.

Emiliano Pellegrini