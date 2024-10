“LuccAutori“. Ospite Bozzetto creativo e regista

Bruno Bozzetto stamani alle 10 a Villa Bottini, al Festival di LuccAutori presenterà il libro “Il signor Bozzetto” scritto con Simone Tempia (Rizzoli). Le collaborazioni con Piero Angela ed Enzo Jannacci, gli incontri con Mina e Matt Groening, il successo del Signor Rossi e quella notte degli Oscar in compagnia di Kim Basinger e un pirata… Bozzetto ripercorre le sue esperienze di creativo e regista – dai filmini adolescenziali sulle formiche del giardino di casa alla genesi di West and Soda e Vip, da Allegro non troppo fino a oggi, intrecciandole ai momenti più formativi, divertenti e toccanti della sua vita, come quella volta che la stampa lo definì “meglio della Loren” o il giorno in cui ha scelto una pecora per amica.

Alle 11 sempre a Villa Bottini l’incontro sarà con Fabio Sironi, l’autore della copertina dell’antologia 2024 di “Racconti nella Rete”. Nato a Milano, dal 1982 ha iniziato a collaborare con la stampa quotidiana, prima con il Giorno poi dal 1987 con il Corriere della Sera con illustrazioni, caricature, graphic novel e reportage. A seguire Marco De Angelis che presenta “Cronache del Mondo prima della Risoluzione” (Sbam!). Uno dei massimi autori satirici in attività, noto a livello mondiale e collaboratore di riviste e quotidiani italiani ed esteri, propone una selezione delle sue innumerevoli vignette, collegate tra loro dal filo conduttore di un ipotetico, drammatico futuro.

Alle 16.30, stessa location, LuccAutori oggi presenta in anteprima nazionale il cortometraggio “Epifania d’agosto” di Simona Visciglia, vincitore della sezione Corti del premio “Racconti nella Rete 2024”. Prodotto da LuccAutori e Scuola di Cinema Immagina di Firenze. Regia di Giuseppe Ferlito. Saranno presenti l’autore e gli attori protagonisti Alessio Casini e Silvia Picchiani. Alle 17 Presentazione dell’antologia del premio letterario Racconti nella Rete 2024. Alle 18 “I cento anni della Radio“ interviene Paolo Restuccia, scrittore e regista del “Ruggito del coniglio“ di Radio Due Rai. Nella ricca carrellata alle 18.30 Marco Lollobrigina presenta “Oro rosa“ (Rai Libri) da Da Ondina Valla, prima italiana a vincere la medaglia d’oro ai Giochi olimpici del 1936.