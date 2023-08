LUCCA: Viale Europa chiuso al traffico fino al 15 agosto: lavori in corso

Oggi partono i lavori al cavalcaferrovia di viale Europa e pe ril bypass in via Guidiccioni. Lavori al via, dunque, a San Concordio per il cantiere di restauro all’ultimo tratto del canale tombato Benassai. La previsione di durata del cantiere è di oltre quattro mesi. Sempre da oggi e fino al 15 agosto il cavalcaferrovia di viale Europa resterà chiuso – giorno e notte - e il traffico verrà deviato principalmente sulla variante di San Donato fino a via Città Gemelle e da questa su viale Puccini, via Pisana Vecchia o viale Luporini fino alla circonvallazione e viceversa. Inoltre viale Europa già dall’innesto con la variante di San Donato sarà interdetto al traffico dei mezzi con massa superiore ai 3.5 tonnellate, eccettuati quelli che effettuano carico e scarico nel tratto di strada. Partono anche le asfaltature lungo la circonvallazione: viale Carlo Del Prete, viale Carducci, viale Giusti e fuori dalla circonvallazione in viale Europa. In questo caso i cantieri – fino al 9 agosto - saranno notturni, senza stop al traffico.