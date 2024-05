Lucca, un altro set. A ottobre le riprese della fiction Rai “Ispettore Felicino“

Turismo e Lucca, ormai il connubio è indiscutibile. Lo dimostra l’impennata di presenze e un nuovo annuncio, da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Mario Pardini, che pone ancora una volta alla ribalta la città delle Mura con imminenti riprese, questa volta televisive. L’annuncio è stato fatto dal primo cittadino, coadiuvato dall’assessore al turismo Remo Santini.

"Siamo in grado di dare la notizia ufficiale – afferma il sindaco Mario Pardini – che il Comune ha siglato un accordo con la società Anele per una serie Tv che sarà realizzata in coproduzione con Rai Fiction".

Smontati gli allestimenti del film con Dustin Hoffman ed Helen Hunt, ecco che la città – si parla di riprese entro la fine dell’anno – vedrà ancora una volta la propria immagine quale set ideale per la nuova fiction.

"La sceneggiatura – prosegue Pardini – è ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò ormai noto per il personaggio dell’ispettore Felicino e tratterà la soluzione di alcuni casi legati agli infortuni sul lavoro".

Il Comune, prosegue sulla scia della città che presta il proprio volto alla notorietà, con un indiscusso rientro in termini di visibilità.

"L’accordo – spiega Pardini – ha già visto l’approvazione di una delibera di giunta e avrà il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca; si tratterà di sei puntate, i primi rilievi in città sono già avvenuti e quello che a oggi possiamo dire è che per le riprese ci sarà bisogno di comparse che saranno scelte tra i cittadini attraverso modalità che il Comune si farà carico di rendere note".

Quello che sappiamo, è che alla fiction partecipa lo sceneggiatore Salvatore De Mola, noto per indiscussi successi tra cui Il Commissario Montalbano, Imma Tataranni, Rex, Makari.

Maurizio Guccione