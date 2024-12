Lucca Trek svela nuova mappa e 21 escursioni gratuite per scoprire la Lucchesia

Lucca Trek rilancia e scommette sulla nuova mappa, la seconda, che condurrà alla scoperta della storia e delle bellezze degli itinerari naturalistici lucchesi. Tour organizzati e gratuiti, condotti da una guida esperta, e facili, alla portata di tutti. Questa seconda mappa di Lucca Trek propone 13 itinerari in tutta la parte nord del territorio ed è stata presentata ieri mattina all’Info Point Mura di Lucca nel castello di Porta San Donato dal vice sindaco e assessore alle frazioni e allo sport Fabio Barsanti, dall’assessore al Turismo Remo Santini, e dalla responsabile dell’Ufficio turismo del Comune di Lucca Laura Goracci.

Ma la vera novità è rappresentata dalle escursioni guidate gratuite invernali organizzate in collaborazione con due operatori specializzate del settore Feronia e Emozionambiente che condurranno i gruppi negli angoli più interessanti: dalla Brancoleria all’Oltreserchio, dai Monti Pisani a Montecatino, le colline, gli eremi, le chiese, le fortificazioni, i corsi d’acqua, la natura, le tradizioni agricole e le eccellenze enogastronomiche, 21 appuntamenti nei panorami irripetibili della Lucchesia. “Un progetto ambizioso che vedrà ulteriori importanti sviluppi raggiunge il primo traguardo, Lucca Trek vuole riscoprire e valorizzare la rete sentieristica e escursionistica del Comune di Lucca unendo attività fisica e sport, la riscoperta del territorio, una serie di itinerari che vogliono portare i lucchesi e i visitatori ad ammirare le bellezze del territorio connettendo le zone più periferiche, i paesi con il centro storico – afferma l’assessore Barsanti – valorizzando attività, agricoltura e attività economiche di prossimità”. “Lucca è città d’arte ma le emozioni e le bellezze non finiscono certo con Mura, abbiamo uno dei territori più straordinari e ricchi d’Italia - afferma l’assessore Santini – con questo progetto vogliamo promuovere non solo un turismo nazionale e internazionale ma anche quello di prossimità che è altrettanto prezioso. Uno strumento agevole e immediato scaricabile da turismo.lucca.it in tre lingue italiano, inglese e francese, con un taglio sviluppato al pari di molte altre realtà nazionali e internazionali che hanno orientato la promozione su questo tipo di ambito”.

Il primo appuntamento è sabato 21 dicembre dalle 9 alle 15 (pranzo al sacco, 10 chilometri di percorso) e anche, nello stesso giorno, dalle 10 alle 13 per scoprire il borgo di Nozzano Castello a cura di Feronia; lunghezza 10 km, dislivello 50 metri, difficoltà facile, pranzo al sacco. Gli appuntamenti andranno avanti fino a marzo, per prenotarsi infoemozionambiente.it o [email protected].

L.S.