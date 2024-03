Lucca Trek per scoprire le frazioni. Tredici percorsi e duemila mappe lungo i sentieri tra natura e storia

Chilometri di sentieri naturalistici che si intersecano con quelli del Cai, con la via Matildica e del Volto Santo. Per riscoprire il territorio e la bellezza, rivelata soprattutto nel periodo Covid, del turismo all’aria aperta. Tutto ciò è già tradotto in mappa –mille copie in italiano, 500 in francese e altre 500 inglese – che sarà in distribuzione nei punti di informazione turistica – in pratica veste digitalizzata sul sito del Comune turismo.lucca.it.

Sono gli strumenti che mettono in connessione diretta centro storico e frazioni del territorio, per il momento solo quelle della zona sud, spesso da scroprire anche da parte dei lucchesi.

“Lucca Trek vuole sviluppare la rete sentieristica e escursionistica del Comune di Lucca, un progetto che unisce lo sport, la riscoperta del territorio. L’anno scorso nella fiera di Monaco realizzammo quanto questo tipo di turismo fosse trainante all’estero e nel nord Italia – dichiara l’assessore allo sport Fabio Barsanti –. Così abbiamo tradotto il tutto in un progetto a più tappe. Intanto la mappa dell’area sud del territorio, presto anche quella nord“. L’iniziativa è stata presentata ieri al Castello di Porta San Donato, Info point Mura di Lucca, anche dall’assessore al turismo Remo Santini, e da Laura Goracci che coordina l’ufficio sport e turismo del Comune.

“Lucca è città d’arte ma le sue frazioni conservano una quantità incredibile di bellezze – afferma l’assessore Santini –. Vogliamo promuovere non solo un turismo nazionale e internazionale ma anche quello di prossimità che è altrettanto prezioso. Uno strumento agevole e immediato scaricabile da turismo.lucca.it in tre lingue italiano, inglese e francese, con un taglio sviluppato al pari di molte altre realtà nazionali e internazionali che hanno orientato la promozione su questo tipo di ambito”.

Lucca Trek vuol valorizzare il paesaggio e le frazioni del territorio comunale e sviluppare l’offerta turistica e culturale della città attirando nuovi target – quelli legati a una permanenza più lunga e articolata, all’attività sportiva, all’apprezzamento dell’autenticità e singolarità dei luoghi. Per turisti ma anche per lucchesi. La mappa – che contiene speciali focus sui punti di interesse – è proposta e distribuita in contemporanea al Salon Mondial du Tourisme Paris 2024 (dal 14 al 17 marzo) dove è presente una delegazione dell’Ufficio turismo Comune di Lucca. La guida illustra e promuove 13 itinerari distribuiti nella zona sud ovest del territorio e sui confini con i comuni limitrofi di Capannori, San Giuliano, Massarosa: l’Oltreserchio, la via degli Acquedotti, il Monte Pisano, tra castelli e fortificazioni, Itinera romanica+, il Parco fluviale e la ciclopedonale Puccini, la via Francigena e la variante sud, il Cammino di Santa Giulia, il Cammino di San Jacopo, Curiosità architettoniche dell’Oltreserchio, alle pendici del Quiesa, sul crinale tra storia e paesaggi mozzafiato, antiche pievi e panorami.

Laura Sartini