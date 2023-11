Lucca Summer Festival. In cartellone anche Diana Krall

Annunciato anche il quarto nome del Lucca Summer Festival 2024, che si aggiunge a un cartellone già di ottimo livello. L’artista canadese Diana Krall torna infatti a Lucca, il 15 luglio, in piazza Napoleone, dopo undici anni di assenza dalla sua unica esibizione al Summer del 2013. I biglietti sono in vendita da oggi su TicketOne.

Diana Krall, sposata con il cantautore britannico Elvis Costello, è l’unica cantante dell’area jazz ad avere visto nove suoi album debuttare in testa alla classifica Billboard Jazz Albums. A oggi, i suoi album hanno guadagnato cinque Grammy Awards, dieci Juno Awards e hanno conquistato nove dischi d’oro, tre di platino e sette multi-platinum. Nata in Canada, nella British Columbia, Diana Krall cresce in un ambiente che ama le arti ed assorbe l’amore per la musica sin da bambina.

Giovanissima, grazie ad un grammofono a caricamento manuale, scopre i lavori di diversi musicisti. A 15 anni guadagna il primo ingaggio come pianista in un locale della sua città; da quel momento in poi entrerà in contatto con grandi musicisti che, negli anni, le hanno insegnato molto.

Oggi Diana ricorda questi personaggi dai quali ha imparato molto e con cui ha avuto l’opportunità di suonare, e rende loro omaggio con la sua arte e la sua musica. Il suo album più recente è “This Dream of You”, uscito nel 2020, nel quale Krall suona in quartetto con collaboratori storici quali John Clayton, Jeff Hamilton e Anthony Wilson e in trio con Christian McBride e Russell Malone. E ancora Marc Ribot, Stuart Duncan, Tony Garnier e Karriem Riggins alla batteria. Quello del 15 luglio, come ogni esibizione di Diana, sarà un concerto estremamente raffinato e di grande atmosfera.

Intanto, crescono in modo esponenziale i numeri per gli altri tre artisti già in cartellone: praticamente sold out i posti a sedere per l’unica data italiana di Rod Stewart del 7 luglio, in piazza Napoleone, così come il primo dei due show di Ed Sheeran sugli spalti delle Mura (8 giugno), con il secondo (9 giugno) che sta per seguire la stessa sorte. Ma anche il concerto di Calcutta (11 luglio) ha già fatto registrare un boom di vendite, attestandosi già a quota 9mila dei 10mila previsti in piazza Napoleone. Gli annunci continueranno e già entro fine mese, secondo quanto promesso dal patron D’Alessandro, conosceremo il quinto nome del cast, che sarà quello di un altro grande e amatissimo artista internazionale.

p. cer.