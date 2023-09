"LUCCA: Stop Auto, Spot sulla Sicurezza Stradale per Prevenzione"

Ciak si gira a San Filippo dove oggi pomeriggio, dalle 14.30 alle 19 scatta il divieto di transito veicolare in via Antonio Gramsci, nel tratto compreso tra l’intersezione con la rotatoria fino a quella con via Grandi. Auto dirottate per far spazio alle riprese dello spot della Croce Verde Pa Lucca, che verterà proprio sulla sicurezza stradale. Il regista è Simone Rabassini che riprodurrà la scena di un incidente. Scene “forti“ per cercare di far prevenzione su un tema, la sicurezza stradale appunto, che purtroppo non passa di moda. La Croce Verde ha risposto a un bando meritandosi i finanziamenti per questo filmato che sarà diffuso nei canali social web. L’iniziativa è a braccetto con Aci Lucca, che da sempre si occupa di prevenzione anche con iniziative mirate nelle scuole, Il Mondo di Claudio Marchini Onlus e Acat Lucca (Associazione Club Alcolisti In Trattamento). Già nel corso dell’ultima Notte Bianca lucchese i volontari avevano distribuito materiale informativo e anche somministrato gratuitamente alcol test con la possibilità di provare un simulatore di guida in condizioni psicofisiche alterate, per meglio comprendere l’impatto di alcol e sostanze stupefacenti sulle capacità di percezione e di risposta. Iniziativa patrocinata da Comune di Lucca e Confcommercio Lucca, realizzata grazie al bando “Siete Presente. Con i giovani per ripartire-2023” a valere sul progetto “Generazione Giovanisì”, promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca.