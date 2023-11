Lucca si intreccia. Basta con le atrocità. Una distesa di ombrelli in centro e sulle Mura

Una distesa di ombrelli per mettersi al riparo dalle atrocità del sempre più crescente fenomeno della violenza sulle donne. Tantissimi ombrelli, rossi e bianchi: il rosso è il colore simbolo della violenza di genere, mentre il bianco rappresenta l’impegno degli uomini nella lotta alla violenza sulle donne.

Tutti insieme si apriranno domani mattina, sabato 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, nel centro storico della città con "Lucca si intreccia", l’evento di sensibilizzazione organizzato da Croce Verde Lucca, Centro Antiviolenza Luna e Auser Filo d’Argento Lucca, con il supporto di scuole, istituzioni e associazioni del territorio.

L’iniziativa è stata presentata ieri mattina, alla sede del Centro Antiviolenza Luna, da Giovanni Minniti, vicesindaco ed assessore al sociale del Comune di Lucca, Daniela Elena Caselli, presidente del Centro Antiviolenza Luna, Massimo Berna, vicepresidente della Croce Verde di Lucca, Simonetta Migliori per Auser, Annalisa Del Dotto per H-Demia e Maria Pia Mencacci per la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La mattinata prende il via alle 10 in piazza San Michele e, fino alle 12, si articolerà in una serie di momenti di partecipazione attiva da parte della cittadinanza: una preziosa occasione per scendere in piazza e fare rumore, ma anche silenzio in segno di rispetto per quelle donne che non ci sono più, uccise dalla violenza e dal senso di possesso.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra gli enti promotori e ideatori della mattinata, una rete essenziale per poter contrastare la violenza sulle donne in ogni sua forma e aspetto: il Centro Antiviolenza Luna nasce per sensibilizzare sulla tematica e aiutare le donne ed i bambini in difficoltà, Auser e Croce Verde Lucca si sono unite in quanto la problematica riguarda tutta la cittadinanza. L’evento prenderà il via in piazza San Michele con una breve introduzione sulla giornata e sulla Campagna del Fiocco Bianco, alla quale seguiranno letture di testi scritti da donne vittime di violenza ed elaborati creati dagli studenti. Inoltre, sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, saranno allestiti pannelli sui quali chiunque potrà apporre frasi, parole, pensieri sul tema della violenza di genere e che rimarranno affissi anche domenica 26.

Alle 11.30 è previsto l’intervento delle Over Pink, cantanti e musiciste della scuola di musica H-Demia che si esibiranno con "Tempesta", brano il cui testo è stato realizzato con pensieri e testimonianze delle ospiti delle case rifugio del Centro Antiviolenza Luna. Durante la loro esibizione, le artiste effettueranno una coreografia utilizzando l’ombrello simbolo della manifestazione. Al momento del ritornello, tutti i partecipanti potranno diventare parte attiva attraverso la riproduzione della coreografia, disponibile sui canali social delle associazioni, o semplicemente tenendo aperto l’ombrello bianco o rosso. A seguire, si avvierà un corteo fino a piazza Napoleone.

Per coinvolgere l’intera cittadinanza, è prevista anche la diretta online sui canali social delle associazioni organizzatrici. Gli ombrelli possono essere ritirati nelle sedi delle tre associazioni o direttamente il 25 novembre in piazza, è previsto un contributo minimo di 10 euro ad ombrello.

Giulia Alberigi