"LUCCA: Serchio, oltre 200mila euro dalla Regione per la sicurezza idraulica"

Dalla Regione oltre 200mila euro per la manutenzione del fiume Serchio. E’ quanto annuncia il Consorzio di bonifica. "Massima attenzione alla sicurezza idraulica in vista della stagione invernale - si legge in una nota - . È di pochi giorni fa il decreto della Regione Toscana che incarica il Consorzio di bonifica di effettuare ulteriori lavori di manutenzione sul fiume Serchio. Si tratta di 210mila euro che si aggiungono ai 468mila euro stanziati a inizio anno, e ormai portati a compimento. Il progetto, già predisposto, si concentrerà sul tratto del fiume che da Ponte a Moriano arriva fino alla frazione di Nozzano, e prevede 150mila euro finalizzati alla rimozione della vegetazione all’interno dell’alveo in modo di ridurre la scabrezza e migliorare la capacità di deflusso. Ulteriori 60mila euro saranno invece destinati al completamento della manutenzione delle sponde e degli argini, sui quali il Consorzio effettua annualmente già due sfalci. I lavori inizieranno non appena saranno rilasciate le indispensabili autorizzazioni e i pareri sul progetto.

"Ringraziamo la Regione per questo ulteriore stanziamento - afferma il presidente del Consorzio 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi - . Sono interventi importanti in vista dell’approssimarsi della stagione più piovosa. Di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici, che stanno diventando sempre più ricorrenti, la sicurezza del territorio è per noi un obiettivo primario al quale dedichiamo tutto il nostro impegno".