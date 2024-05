Lucca sempre più di moda. Torna la Fashion Weekend

Lucca sempre più alla moda, torna a essere città della moda con la seconda edizione di Lucca Fashion Weekend, in programma dal 27 al 29 giugno 2024. L’evento dell’amministrazione comunale – in collaborazione con l’associazione culturale Pop, la partecipazione della Camera di Commercio e le associazioni di categoria – è stato presentato ieri al Caffè delle Mura dal sindaco Mario Pardini, dall’assessore Paola Granucci, dal presidente e direttore di Lucca Crea, rispettivamente Nicola Lucchese e Emanuele Vietina, dal direttore artistico della rassegna Beatrice Taccini e da Umberto Costa in rappresentanza del Caffé delle Mura che è anche tra gli sponsor.

Lucca Fashion Weekend si prefigge un incontro sinergico tra arte e gli spazi storici della città, per tracciare nuovi e innovativi percorsi esplorativi e definire un linguaggio locale che guarda al futuro in un continuo rimando tra valorizzazione del territorio e del saper fare.

"Siamo felici per il secondo anno di promuovere una manifestazione a sostegno non solo delle eccellenze artigianali locali - spiega Granucci - ma che allarga lo sguardo oltre l’orizzonte regionale, accogliendo e avvicinando progetti e realtà accomunate dalla ricerca del bello e dal rispetto per la qualità. Fashion Weekend è un’occasione straordinaria per far conoscere il territorio, le sue meravigliose realtà artigianali e commerciali, i suoi luoghi e i panorami incredibili, con l’obiettivo di tutelare la nostra tradizione ma con un occhio teso all’innovazione".

La manifestazione poggerà su tre pilastri: Lfw End, contenitore di presentazioni per giovani brand indipendenti, atelier e realtà artigianali locali e nazionali, e talk con magazine indipendenti; Lfw Exp, destinato a mostre e installazioni diffuse tra le vie della città, arte e tessuto urbano in conversazione privilegiata; Lfw Off, a promozione iniziative ed eventi realizzati dalle attività commerciali, lungo le principali vie dello shopping animeranno le strade della città con presentazioni e aperture straordinarie.

Fabrizio Vincenti