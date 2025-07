Lucca, scippatore 61enne individuato dopo un mese. Aveva preso la borsa a una turista

Lucca, 29 luglio 2025 – È stato posto agli arresti domiciliari un uomo di 61 anni, cittadino italiano, ritenuto responsabile di uno scippo avvenuto nel centro storico di Lucca lo scorso giugno.

La misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Lucca su richiesta della Procura della Repubblica, è stata eseguita nel pomeriggio del 25 luglio dagli agenti della Squadra mobile della Questura. Il furto con strappo risale alle prime ore del mattino in piazza San Michele, quando una turista americana è stata derubata della propria borsetta da un uomo a bordo di una bicicletta nera. L'aggressore si è poi dato alla fuga tra le vie del centro storico. Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e all'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadini, gli investigatori sono riusciti a risalire al presunto responsabile. Durante una perquisizione personale e domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto sia la bicicletta utilizzata per commettere il furto sia la refurtiva, occultata in un boschetto situato sul retro dell'abitazione dell'uomo. La borsa è stata restituita alla proprietaria dopo il riconoscimento da parte della stessa. Il 61enne è già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti, tra cui possesso di chiavi alterate e grimaldelli, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, furto e danneggiamento. Negli ultimi tempi sarebbe inoltre stato coinvolto in altri episodi violenti, anche durante manifestazioni pubbliche. Le indagini proseguono per verificare eventuali responsabilità in altri episodi simili avvenuti in città.