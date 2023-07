LUCCA: Sale l'afa, aumenta la vendita di ventilatori, piscine fuori terra e vasche idromassaggio

L’assalto ai supermercati, ai negozi di elettrodomestici o comunque a qualsiasi luogo che disponga della tanto desiderata, e possiamo dire anche vitale viste le temperature raggiunte, aria condizionata.

Sono in molti coloro che scelgono questa soluzione contro il caldo, recarsi in un fresco luogo di vendita per poter godere di qualche istante di aria meno rovente. Abbiamo parlato con alcune delle attività commerciali del territorio per chiedere loro come fossero cambiate le vendite durante questo periodo e in molti convengono sul fatto che ci sia stato un aumento della vendita di ventilatori e climatizzatori, ma anche di piscine da terra e vasche idromassagio.

Affranti e stremati dai quasi 40 gradi che si sono toccati in questi giorni, in molti sono corsi al riparo comprando un nuovo ventilatore, magari più potente, che permetta di dormire serenamente, senza essere tediati dal caldo, oltre che dalle zanzare. "Quest’anno si registra un aumento delle vendite dei ventilatori e dei climatizzatori, ma anche delle piscine da terra - dicono al Bricocenter - . La vendita delle piscine da terra è comunque aumentata dall’anno scorso dato che, anche la scorsa estate, si sono sfiorate delle altissime temperature".

C’è anche chi racconta di scene divertenti, dove i clienti si recano in negozio proprio per godere dell’aria fresca, magari stando davanti al ventilatore attivo e in esposizione. Un breve momento di refrigerio in questa torrida e afosa estate.

"Sono tanti i clienti che vengono in negozio per godere dell’aria condizionata e stare al fresco" aggiungono all’Euronics.

In conclusione, non solo ventilatori e climatizzatori, ma anche piscine da terra e vasche idromassaggio, ottime soluzioni per rinfrescarsi nel corso della giornata o nel fine settimana, letteralmente alle porte di casa.

G.A.