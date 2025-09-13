Lucca riabbraccia il Volto Santo, questa sera processione con incognita maltempo

Lucca, 13 settembre 2025 - Le porte della cattedrale di San Martino si sono aperte questa mattina (13 settembre) svelando alla città il ritorno del Volto Santo, finalmente restituito dopo un lungo restauro curato dall’Opificio delle Pietre Dure.

Un momento carico di emozione, alla vigilia della festa di Santa Croce, che ha visto il crocifisso ligneo del IX secolo tornare a mostrarsi con colori e dettagli nascosti da secoli: il blu del lapislazzulo, le decorazioni dorate, le ciocche dei capelli e gli occhi vitrei che oggi appaiono nuovamente vivi e penetranti. Il lavoro non ha riguardato solo la scultura, alta due metri e mezzo, ma anche il tempietto di Matteo Civitali che la custodisce, ancora oggetto di intervento. Intanto, sui festeggiamenti di questa sera incombe il meteo: secondo le previsioni del consorzio Lamma, la serata potrebbe essere segnata dalla pioggia. Le prime gocce, però, non dovrebbero cadere prima delle 23, quando la processione sarà conclusa e resterà solo lo spettacolo pirotecnico.