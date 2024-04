Lucca punta sul turismo a pedali ”Un portale con 251 itinerari”

Conto alla rovescia per il nuovo portale dedicato al cicloturismo. Un’iniziativa che vede il Comune di Lucca amministrazione capofila di un progetto – quello appunto del turismo delle due ruote – al quale si uniscono i comuni di Capannori, Altopascio, Porcari, Montecarlo e Villa Basilica, all’interno del progetto di ambito turistico della Piana.

Quello del cicloturismo è un settore in crescita, che crea le basi per una conoscenza più approfondita del territorio, e che include la scoperta delle caratteristiche salienti: enogastronomia, eventi, iniziative culturali. Un turismo decisamente più lento e di qualità. Ne è convinto l’assessore al turismo del Comune di Lucca Remo Santini che spiega anche che cosa si potrà trovare all’interno del sito, a oggi in costruzione, e che rappresenterà una fondamentale guida ricca di notizie e indicazioni.

"All’interno del portale – spiega l’assessore – si troveranno 251 itinerari che proporranno percorsi suddivisi in lieve, media e alta difficoltà; ogni comune che partecipa all’ambito turistico ne proporrà 3 o 4 e il sito si appresta a implementarne di nuovi, man mano che andremo avanti nel tempo".

Attualmente, sul sito “turismo.lucca.it-strade di Lucca bike hub” sono già presenti le proposte degli attuali itinerari, ma, appunto, l’attesa del nuovo portale porterà al suo arricchimento.

Prosegue Santini: "Quello del tursmo legato alla bicicletta è un settore che sta facendo registrare una crescita considerevole – spiega – e noi come amministrazione, puntiamo molto a contribuire attraverso un’informazione ricca di notizie utili per i fruitori; saranno presenti, ad esempio, quelle riguardanti le strutture che, oltre all’alloggio, offrono anche supporto di carattere tecnico, come nel caso di chi mette a disposizione dei cicloturisti le attrezzature occorrenti, talvolta anche piccole officine dedicate; un aspetto, questo, fondamentale perché fa sentire il turista accolto e supportato nei bisogni da mettere in relazione all’utilizzo della bicicletta e quindi della sua efficienza".

Lucca, va detto, proprio nel giugno dello scorso anno risultò vincitrice dell’Oscar italiano del cicloturismo per la ciclovia Puccini che collega Lucca a Torre del Lago, che si tenne a Cesena.

"Secondo quanto previsto dalla manifestazione che si è svolta lo scorso anno – prosegue l’assessore Santini – la città che risulta vincitrice, quindi Lucca, l’anno seguente ospita il Premio e noi ci accingiamo a organizzare l’evento nel migliore dei modi; indubbiamente questo risultato non fa altro che accrescere il trend già positivo legato al turismo, sviluppando un settore, quale il cicloturismo, in grado di aggiungere una qualità particolare e facendo apprezzare il nostro meraviglioso territorio ai tanti che decisono di farci visita, utilizzando le due ruote". Non rimane che attendere ancora poche settimane per esplorare il sito che sarà arricchito nelle proposte, nell’ottica di mettere a disposizione dei visitatori una vasta opportunità di percorsi, dai più facili ai più impegnativi, assaporando le bellezze del territorio e ascoltando, lungo la ciclovia Lucca-Torre del Lago (basta inquadrare il QRcode presente sulla cartellonistica) le arie del Maestro Giacomo Puccini in un anno assai speciale, quello del centenario della morte.

Maurizio Guccione