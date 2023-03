Lucca per quattro giorni capitale di fioretto e sciabola

Saranno circa 850 gli atleti che, in quattro giornate di gare, saliranno sulle pedane del Polo Fiere di Lucca. Da oggi a domenica la nostra città diventerà il palcoscenico della Seconda Prova Nazionale Giovani e Assoluti di fioretto e sciabola per una quattro giorni all’insegna della scherma e delle sue eccellenze, di cui alcune del nostro territorio.

Il lungo e intenso fine settimana agonistico vedrà impegnati molti tra i più forti interpreti del fioretto e della sciabola, sia al maschile che al femminile, nel panorama nazionale e internazionale, a caccia dei pass per le fasi finali dei Campionati Italiani che si svolgeranno per i Giovani – categoria Under 20 – dal 20 al 28 maggio a Padova, mentre per gli Assoluti tra il 7 e il 12 giugno a La Spezia. Tanti sono i "big" in gara, il fitto programma prevede nomi di rilievo quali i due fiorettisti e medaglie olimpiche Andrea Cassarà e Martina Batini, la fiorettista e fresca vincitrice della tappa di Coppa del Mondo del Cairo, Martina Favaretto e, per la sciabola, Michele Gallo. Non mancherà ovviamente una rappresentanza di atleti lucchesi, guidata idealmente dallo sciabolatore Stefano Sbragia.

L’evento è stato presentato ieri, durante una conferenza stampa a Palazzo Orsetti, da Paolo Azzi, presidente della Federazione Italiana Scherma, Fabio Barsanti, assessore allo Sport del Comune di Lucca, e Nicola Virdis, presidente dell’Associazione Schermistica Oreste Puliti. Le quattro giornate di gare iniziano oggi con le prove Giovani di fioretto femminile e sciabola maschile. Continuano domani con le stesse armi in pedana, ma della categoria Assoluti mentre, sabato 11, si ripartirà con i Giovani e sarà la volta del fioretto maschile e della sciabola femminile. Per finire, domenica le stesse specialità, ma per gli Assoluti. L’evento sarà aperto al pubblico.

"Ci aspetta un fine settimana di grande spettacolo e di agonismo a cui parteciperanno tanti atleti che stanno portando in alto i colori azzurri sulle pedane di tutto il mondo. Lucca, la mia città, ha un’enorme tradizione e passione schermistica, non c’è angolo di questa città che non abbia ospitato almeno un evento di questo sport. Il Polo Fiere mette a disposizione uno spazio ottimale per queste competizioni agonistiche, ci sono tutte le condizioni per rendere Lucca una città di riferimento per la scherma - commenta Azzi - . Proprio per questo vogliamo proporre all’amministrazione di siglare l’accordo di City Partner tra il Comune lucchese e la Federazione in modo da far sì che sempre più eventi come questo vengano ospitati nella città".

Giulia Alberigi