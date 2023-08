LUCCA: Pensione per il vicario Barbato, al suo posto Nannucci alla Questura

Tempo di saluti e di arrivi in polizia. Il questore Dario Sallustio, i funzionari e tutto il personale della provincia salutano il dottor Mario Barbato, che da oggi andrà in pensione. Dopo una lunga carriera caratterizzata da un importante esperienza alla Digos di Bologna, negli ultimi due anni ha svolto le funzioni di vicario del Questore di Lucca, gestendo in prima persona l’organizzazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica dei grandi eventi vissuti in tutta la provincia, nonché le partite più importanti della Lucchese sotto il profilo della sicurezza, garantendo sempre una proficua collaborazione con gli altri enti coinvolti e una sempre efficiente riuscita dei servizi. Prezioso collaboratore diretto del Questore, ha svolto le funzioni di sovrintendenza di diverse articolazioni favorendo, grazie alla sua esperienza e professionalità, la crescita e la formazione dei funzionari e il dovuto raccordo tra i vari uffici. A lui vanno gli auguri, dei suoi colleghi e della nostra redazione, per questo importante traguardo e un in bocca al lupo per i prossimi obiettivi e le prossime sfide che lo attenderanno nella sua nuova vita. Sempre da oggi assumerà l’incarico di vicario del Questore il primo dirigente Francesco Nannucci, che negli ultimi quattro anni è stato a capo della Direzione Investigativa Antimafia di Firenze.

Nato a Pisa, laureato a Firenze, ha ricoperto sempre incarichi operativi, tra i quali si evidenzia un’importante esperienza alla direzione della squadra mobile di Prato fino al 2018, anno in cui è stato promosso primo dirigente e nominato capo della Divisione Anticrimine di Catanzaro prima di approdare poi alla DIA di Firenze. A lui, da parte del Questore, dei funzionari, di tutto il personale di polizia e dalla nostra redazione, un benvenuto e gli auguri di buon lavoro nel nuovo incarico.