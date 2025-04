Lucca parteciperà al “Na Praia Festival“ nella capitale Brasilia

Lucca brillerà ancora nel mondo grazie alla sua partecipazione all’edizione 2025 del “Na Praia Festival“, prestigioso evento annuale della capitale brasiliana Brasilia da giugno a settembre. Dopo la Cina, sarà l’Italia a essere raccontata in modo originale e suggestivo e Lucca avrà un ruolo di primo piano. Il festival, che ospita i più importanti artisti brasiliani, è un’opportunità unica per promuovere bellezze ed eccellenze culturali della città. Nel padiglione dedicato il pubblico potrà assaporare piatti tipici, partecipare a esperienze interattive e immergersi in installazioni dedicate alle città italiane.

La settimana scorsa una delegazione di organizzatori e influencer del festival (nella foto) è stata a Lucca per raccogliere suggestioni e idee che saranno parte integrante della scenografia e della narrazione dell’evento. Il gruppo è stato accolto dall’Ufficio Turismo del Comune e, insieme a una guida turistica, ha esplorato la città, concludendo la visita con un pranzo alla storica trattoria Da Giulio. Il festival, che si sviluppa su un’area di 45mila mq, vanta una straordinaria copertura mediatica, con oltre 350mila presenze, numerosi articoli sui principali quotidiani brasiliani e un’importante presenza digitale con 191 influencer attivi e oltre 118 milioni di follower.

L’assessore al turismo Remo Santini esprime soddisfazione per la partecipazione di Lucca a questo evento, "occasione concreta e straordinaria per consolidare il posizionamento del territorio a livello internazionale, rafforzando il legame con il Brasile e promuovendo le eccellenze culturali e artistiche a un pubblico sempre più vasto".