"Lucca Paper Summit 2023: Cartasia spin-off alla Villa Bottini"

“Lubica Paper Summit 2023“, in programma il 17 ottobre a Villa Bottini, annuncia la sua nascita come iniziativa spin-off derivante dalla rinomata Lucca Biennale Cartasia, che tornerà nel 2024 per celebrare i suoi vent’anni.

"Sarà una giornata di confronti e riflessioni sullo stato dell’arte di carta e cartone per collegare mondi apparentemente diversi tra loro e stimolare la discussione con uno sguardo positivo al cambiamento in un terreno neutro dove tradizione - dichiara Federica Moretti, direttrice LUBICA – know-how, relazione, qualità, unicità, innovazione, sostenibilità, formazione e ricerca si uniscono, per scambiarsi conoscenze e competenze sul materiale per un uso intrepido e originale".

Il summit riunirà un’eclettica gamma di partecipanti, tra cui aziende, istituzioni, artisti, architetti, designer, giornalisti, docenti e molti altri, per esplorare il mondo affascinante e versatile della carta in un contesto di economia circolare e pensiero creativo. Una Giornata di Esplorazione Creativa, un’occasione unica per connettere mondi apparentemente diversi e incoraggiare la discussione su come la tradizione, il know-how, la sostenibilità e l’innovazione possano convergere per stimolare l’uso audace e originale della carta.

Questo evento vuole raccontare la storia fondamentale della carta, riconoscere l’eccellenza dell’artigianato locale, esplorare il ruolo cruciale della cultura nell’affrontare le sfide contemporanee e promuovere la formazione appassionata che crea competenza e valore. Il programma include workshop mattutini dedicati all’arte, al benessere e alla creatività, con relatori di spicco come Antonio Manzoni, docente di scultura in carta all’Accademia di Belle arti di Napoli e Meiko Yokoyama, artista giapponese di fama internazionale.

Nel pomeriggio, il summit professionale ospiterà una serie di panel e presentazioni da parte di esperti e influenti figure del settore della carta come Massimo Ramunni, vice direttore generale di Assocart; Massimiliano Bini, direttore del Museo della carta di Pescia; Francesca Velani vicepresidente di Promo Pa; Emiliano Galigani direttore artistico di Lubica e Ceo di 9 Muse; Giulia Bertolucci, presidente dell’Istituto Nazione di Bioarchitettura e vice presidente dell’Ordine degli Architetti di Lucca; Marco Frateschi e Paolo Lazzari di Ecoverde. Gli argomenti spazieranno dall’attuale panorama industriale alla formazione, alla cultura e al valore della storia come strumento di innovazione.