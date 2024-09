La carica dei 60mila per la Notte Bianca. Lucca, maxi evento da record: “Grande traguardo”

Lucca, 2 settembre 2024 – Si è chiusa con un altro grandissimo successo di pubblico l’edizione numero 11 della Notte di Bianca di Lucca, che sabato sera ha registrato in città una folla superiore alle 60 mila persone. Sold out l’evento dedicato all’osservazione delle stelle a Palazzo Sani, così come le visite guidate che sin dai giorni immediatamente successivi al loro “lancio” avevano visto un boom di prenotazioni. Tantissima gente sul piazzale Arrigoni per “In the Air” - il suggestivo spettacolo della mezzanotte -, così come nelle piazze dove si tenevano gli spettacoli delle scuole di danza. Una menzione speciale per la Caroti Band, che in piazza San Giusto ha dato vita al concerto inclusivo con pedane sensoriali e interpreti dei segni per non udenti. Applausi a scena aperta per le esibizioni itineranti della street percussion band Moruga Drum, che hanno fatto ballare il pubblico. E tante risate con le improvvisazioni per strada del comico lucchese Matteo Cesca. Una serata che, una volta di più, è filata via liscia e senza intoppi o problemi di ordine pubblico, a riprova di quanto la Notte Bianca sia un evento capace di abbracciare persone di tutte le età.

“La nostra associazione – affermano il presidente di Confcommercio Ademaro Cordoni e la direttrice Sara Giovannini – intende ringraziare in primo luogo l’amministrazione comunale, partner indispensabile e consolidata della manifestazione. E poi tutti gli altri soggetti, pubblici e privati, che hanno sostenuto anche questa edizione della Notte Bianca: Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Castegneto Banca 1910, Enegan, Ego Wellness, Nuova Comauto, Associazione Luccasenzabarriere, A. Bi. Lis. Associazione, Ente nazionale Sordi, Lucca Plus e Fondazione Banca del Monte di Lucca, che ha messo a disposizione una delle pedane sensoriali per non udenti”.

“Un plauso – proseguono Cordoni e Giovannini – va poi a tutti i commercianti che affiancano la manifestazione con le loro iniziative, a tutti gli artisti, alle guide turistiche e a coloro che hanno proposto eventi di qualsiasi genere. E infine un ringraziamento enorme alle forze dell’ordine, ai professionisti che hanno redatto il piano della sicurezza, alla protezione civile, a tutti i suoi volontari e all’agenzia Fox, che hanno vigilato sul corretto svolgimento della serata, e infine agli operatori di Sistema Ambiente, che hanno ripulito la città a tempo di record”. “Un ringraziamento a chiudere – sottolineano il presidente e la direttrice di Confcommercio – alla struttura della nostra associazione, che ha lavorato con impegno e dedizione all’organizzazione della festa”.