Lucca Motor Village, dal 19 al 23 luglio mostre, esposizioni e iniziative sulle quattro ruote

Non solo Rally. Dal 19 al 23 luglio prossimi ecco una serie esposizioni, mostre e iniziative tra piazzale Verdi e la ex Cavallerizza in occasione del Rally Città di Lucca destinate a avvicinare la città al mondo delle quattro ruote. Lucca Motor Village è la risposta allo spostamento della storica sede del Rally (era sempre partito dal Caffè delle Mura) e che in questa edizione, non senza polemiche, per la concomitanza con un concerto del Summer Festival vedrà il suo epicentro in piazzale Verdi. L’evento è stato presentato ieri mattina alla presenza degli assessori comunali Fabio Barsanti, Paola Granucci e Mia Pisano, e del direttore ACI Lucca, Luca Sangiorgio e della presidente della Fondazione Barsanti e Matteucci Maria Luisa Beconcini.

Sarà una vera e propria manifestazione fieristica, nata dalla sinergia tra il Comune di Lucca e ACI Lucca, con un fitto programma di iniziative dal 19 al 23 luglio, che prevede un grande spazio espositivo dedicato al motorsport, collocato nell’area tra la ex Cavallerizza e l’adiacente Castello di San Donato. Il 19 luglio al Castello di San Donato verrà inaugurata l’area History di LMV, con la mostra ‘La città dei motori’, in collaborazione con la Fondazione Barsanti e Matteucci, per rivivere e riscoprire gli aneddoti e la grande tradizione delle quattro ruote legata alla città. Lo spazio fieristico di LMV aprirà invece i battenti venerdì 21 luglio e sarà caratterizzato da altre tre sezioni: Expo (esposizione di auto d’epoca e sportive), Games e Merchandising (la sezione interattiva con simulatori dedicata all’innovazione tecnologica) e Tastings (degustazioni enogastronomiche del territorio, con la partecipazione di numerose aziende e attività cittadine).

"Lucca Motor Village intende valorizzare e rilanciare il rapporto tra mondo dei motori e città – dichiarano gli assessori Barsanti, Granucci e Pisano – con iniziative che, coinvolgendo varie realtà del territorio, sapranno promuovere passioni e tradizioni che hanno scritto e scrivono tutt’oggi pagine importanti della nostra storia cittadina, sportiva e non solo".

"Siamo orgogliosi per questo appuntamento che organizziamo – ha aggiunto il direttore Aci Sangiorgio – e siamo contenti che il Comune abbia dato vita a questo evento che dovrebbe avvicinare non solo gli appassionati. La concomitanza con il Summer? Va trovato un equilibrio con esso e la Soprintendenza che si è mostrata molto disponibile". Dove si svolgerà l’edizione 2024, come conferma l’assessore Barsanti, sarà deciso più avanti anche in base a come andrà l’esperimento di questa 58ª edizione a cui sono già iscritti oltre 80 equipaggi. A vincere lo scorso anno furono Rudy Michelini e Luca Spinetti, su Volkswagen Polo Rally2.

Fabrizio Vincenti