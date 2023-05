Lucca Medievale Villaggio d’epoca con i “mestieri“

Cresce l’attesa per Lucca Medievale, la due giorni in programma sabato 3 e domenica 4 giugno sul baluardo San Paolino a Lucca, nella cornice delle mura urbane. Organizzata dalle Contrade San Paolino, la manifestazione unica in tutta Italia porterà in città numerose iniziative per adulti, bambini, famiglie e scuole, per scoprire usanze, tradizioni, costumi e mestieri del Medioevo di fine XIV secolo, l’epoca che ha visto protagonista a Lucca Castruccio Castracani.

Fra le tante novità dell’edizione 2023, centrale è il Villaggio Medievale con i suoi banchetti dedicati ai tradizionali mestieri che saranno disposti sul piazzale del baluardo per tutta la durata della manifestazione, a partire dalle 10 di sabato 3 giugno: sarà l’occasione per ammirare gli artigiani in abiti storici durante la produzione e acquistare i loro prodotti, frutto del loro ingegno e della loro creatività. Ogni stand sarà accompagnato da un QR Code per leggere le informazioni del relativo mestiere. Dal ceraio allo zoccolaio che realizzerà i suoi prodotti dal vivo, dal ceramista al miniaturista, dal tornitore con l’antico tornio a palo, allo scalpellino con le incisioni su marmo e pietra. Inoltre tutto il reparto dedicato alla lavorazione del ferro con l’arrotino e la fabbricazione delle armi – frecce, balestre e puntali - e del camaglio e il reparto dedicato alla falegnameria con la lavorazione del legno.

Le dame si esibiranno nelle arti della cardatura e filatura della lana e del ricamo. Anche la musica medievale avrà ampio spazio, con la bancarella del duo Musikantika che esporrà flauti e cornamuse. Protagonista d’eccellenza, lo stand della battitura delle monete con il conio unico prodotto per la manifestazione rappresentante lo stemma di Lucca Medievale. La moneta sarà “battuta” e presentata davanti agli occhi del pubblico. Ci sarà anche una chicca per chi ama la cucina medievale, la ricostruzione di un antico forno da pane su ruote .

Al reparto DESCO ai lati del piazzale sarà possibile fare una gustosa pausa nell’atmosfera di Lucca Medievale con i truck food locali, il Birrificio Lucchese e Olive e Stuzzichini.