Lucca Medievale Grande successo sulle Mura

Prosegue anche oggi, dalle 9.30 alle 21, sul Baluardo San Paolino, “Lucca Medievale 2023“, dopo il grande afflusso di visitatori di ieri. Organizzata dall’associazione di rievocazione storica Contrade San Paolino, la manifestazione offre numerose iniziative per adulti, bambini, famiglie e scuole, con l’obiettivo di far conoscere cultura, usanze e tradizioni del Medioevo. Fulcro del festival è il Villaggio Medievale con i banchetti dedicati ai tradizionali mestieri disposti sul piazzale del baluardo: sarà l’occasione per ammirare gli artigiani in abiti storici durante la produzione e acquistare i loro prodotti, frutto del loro ingegno e della loro creatività.

Protagonista d’eccellenza, lo stand della battitura delle monete con il conio unico prodotto per la manifestazione rappresentante lo stemma di Lucca Medievale. La moneta sarà “battuta” e presentata davanti agli occhi del pubblico. Tra i numerosi banchi ci sarà quello del duo Musikántika di Alessandro Valli e Ornella Ercolini, dove si potranno toccare con mano antichi strumenti minuziosamente ricostruiti secondo l’aspetto del tempo e provare a suonarli. Con una serie di tende dedicate ad attività e mestieri del passato, riprodotti con una ricostruzione molto accurata, anche l’Aps Gonfalone del Drago di Firenze, che opera dal 2016 nel settore della rievocazione e ricostruzione storica e living history sulla base di documentazione accreditata e secondo gli usi e costumi del basso medievo fiorentino.

Anche se non rientrano nel periodo medievale, non poteva mancare al Villaggio uno dei gruppi che rappresenta al meglio la storia della città di Lucca, Historica Lucense che presenterà le proprie peculiarità. Ogni stand del Villaggio Medievale sarà accompagnato da un QR Code per leggere le informazioni del relativo mestiere. Tra i numerosi ospiti di Lucca Medievale 2023 - artisti, compagnie di rievocazione storia, associazioni provenienti da oltre Toscana – non poteva mancare il professor Daniele Zucconi, storico ed esperto di Medioevo che insieme all’attrice Erles Modafferi accompagnerà i partecipanti del festival in un viaggio a tutto tondo nel mondo della peste del ‘300, alle 17,30 nella Casermetta San Paolino.