Lucca Medievale. Grande successo della kermesse

Lucca Medievale 2025: anche quest’anno la manifestazione organizzata dalle Contrade San Paolino si è confermata un grandissimo successo. In tantissimi, fra cittadini e turisti, hanno affollato il baluardo San Paolino, palcoscenico di numerose iniziative che hanno attratto un pubblico di tutte le età. Dalle dimostrazioni di balestra ai tornei di spade, dagli spettacoli con il fuoco alle danze, dal Villaggio Medievale ai numerosi espositori. Per un intero weekend, da sabato 24 a domenica 25 maggio, Lucca Medievale ha trasformato le mura urbane in un vero e proprio tuffo nell’età di mezzo, registrando un sold out di presenze. Tutto questo, grazie alla capacità consolidata degli organizzatori di unire cultura e divertimento, proponendo alla città un format vincente che ogni anno si perfeziona con tante novità.

"Siamo veramente soddisfatti della grande affluenza che c’è stata anche quest’anno – afferma il presidente delle Contrade San Paolino, Giovanni Barsanti –. Per l’ottimo risultato voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione, a partire dai gruppi storici, le associazioni, gli espositori, gli esperti e le compagnie ospiti, grazie a cui il festival si migliora di anno in anno".

"Un ringraziamento importante – si associa il maestro d’armi delle Contrade, Mauro Tolomei – a tutte le compagnie di balestra manesca Litab, a Letizia Lenzi, segretaria Litab, che ha fatto visita al festival e a tutti i balestrieri delle Contrade, che in questi giorni si sono trasformati in abitanti del Villaggio Medievale e si sono prodigati con passione e preparazione nelle spiegazioni degli antichi mestieri al pubblico".

"Ringrazio – prosegue Barsanti - le Istituzioni, che hanno sostenuto e partecipato alla manifestazione, l’assessore Mia Pisano, che è intervenuta alla presentazione dell’evento, tutti gli sponsor senza cui non saremmo stati in grado di organizzare il festival, il segretario delle Contrade, Giampaolo Russo, per l’ottimo lavoro di coordinazione e organizzazione dei gruppi e degli espositori,, tutti i soci delle Contrade e i visitatori che hanno partecipato con entusiasmo alle tante iniziative e proposte".