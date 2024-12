Lucca Magico Natale: successo per l'evento e shopping natalizio in città

Alle porte del weekend dell’Immacolata, Confcommercio coglie l’occasione per tracciare un primo bilancio del clima che si respira in città. “Non c’è dubbio – si legge in una nota – che il contenitore Lucca Magico Natale messo in piedi dal Comune stia riscuotendo anche quest’anno grande apprezzamento da parte del pubblico.

In queste prime settimane all’insegna di luci lungo le strade, allestimenti, proiezioni sulle facciate, mercatini e altro ancora, è palpabile la sensazione di una città calda e accogliente. E la risposta della gente è di conseguenza molto positiva: specie nei weekend, come già rimarcato nei giorni dal nostro presidente di Federmoda Federico Lanza, il centro storico è strapieno di persone che colgono l’occasione per concedersi un po’ di shopping natalizio.

“La nostra associazione – conclude – farà anche quest’anno la sua parte, con un evento che verrà svelato nei prossimi giorni e con le aperture straordinarie serali nei giorni precedenti il Natale, appuntamento ormai tradizionale per la città”.

Nel frattempo, oggi pomeriggio alle 17.30 in Piazza San Giovanni sarà inaugurata “Sognando tra le stelle”, l’installazione creata da Emiliana Martinelli per Martinelli Luce, nell’ambito di Lucca Magico Natale. Un’opera suggestiva, realizzata con un gioco di luci e tubi LED che formano un firmamento stellato, che rappresenta un omaggio alla città.