"LUCCA: Magia del Circuito Off nei Locali con Mostre Fotografiche"

Torna la magia del Circuito Off nei local, nelle botteghe e nei negozi del centro storico che per quindici giorni ospiteranno decine di interessanti mostre fotografiche nell’ambito della decima edizione dell’iniziativa promossa dall’associazione “WeLovePh“.

Il via ufficiale è fissato per sabato 18 novembre alle ore 10 al cinema Centrale con l’inaugurazione, la premiazione dei vincitori e l’ospite d’onore della manifestazione, il fotografo Francesco Cito, che presenzierà la conferenza dal titolo “Palestina”, un tema più che mai attuale.

Ed ecco i vincitori scelti tra i 55 autori selezionati, a fronte di una valanga di richieste di partecipazione. La giuria del Circuito Off composta da Paolo Pacini, Silvia Tampucci, Susanna Bertoni, Alessandro Fruzzetti e Roberto Evangelisti ha assegnato questi premi: “Miglior Lavoro” all’autrice Paola Rizzi (Vigevano) con l’opera “Mneme, le memorie di un istante”; “Miglior Lavoro” all’autore Andrea Giliberto Giusti (Lucca) con l’opera “Corpo e Natura”; “Miglior Lavoro” all’autore Gabriele Pinardi (Soragna, PR) con l’opera “THIS IS NOT A.I -LONDRA 10 MAPPE”. Il “Premio Giovani (under 25)” all’autore Pierpaolo Rossi (Pietrasanta) con l’opera “Lido di Camaiore WAW Italy 2022”. “Premio Circoli (con maggior numero di Iscritti selezionati)” al Circolo Fotografico IL GRUPPO BFI – San Giuliano Terme.

Oltre alle immagini di 55 autori esposte in ben 53 locali del centro dal 18 novembre al 3 dicembre, si potranno ammirare anche le collettive del Laboratorio CULT 120 FIAF, con il progetto di Livorno, Pisa, Lucca e Massa e Carrara “Confini”, quella di “Lucca (S)composta“ e quella del Circolo Fotografico Il gruppo BFI di San Giuliano Terme, allestite nel cortile della Biblioteca Agorà. Una quarta collettiva, quella di “WeLovePh“ dal titolo “Accade a Lucca“, sarà ospitata alla Casermetta San Paolino. Ci sarà dunque solo l’imbarazzo della scelta: il Circuito Off 2023, che gode della raccomandazione della FIAF e del patrocinio di Comune e Photolux, offrirà davvero molte opportunità di ammirare l’Arte in maniera del tutto gratuita e con una formula decisamente affascinante.

Interessanti anche gli appuntamnenti con le presentazioni di libri di fotografia alla Libreria Ubik Lucca in via Fillungo. Domenica 19 novembre alle ore 18.30 Tiziana Fustini, con la fanzine “Family Sofà”. Sabato 25 alle 18.30 Aldo Frezza con il libro “Non parla”. Domenica 26 alle 18 Riccardo Manzoni, Alessandro Marchi e Annalisa Mariani con il libro “Passione fotografica”. Sabato 2 dicembre alle 18.30 Enrica Pontin con il libro “Diabete bastardo”. Domenica 3 dicembre alle 18 Giovanna Sparapani e Susanne John con il libro “Messe a fuoco”.