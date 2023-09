"LUCCA: Jimi Hendrix al Sky Stone & Songs con Wednesday Breaks My Heart"

Ripartono gli incontri del mercoledì allo Sky Stone & Songs in via Veneto. Domani dalle 18, per un’ora, lo spazio del negozio sarà ‘occupato, da Francesco Cagnacci che racconterà perché, secondo lui, il disco di Jimi Hendrix, “Band of Gypsys“ è fondamentale per la storia del rock. Il ciclo di incontri ‘Wednesday Breaks My Heart’, infatti, mette a disposizione il negozio in via Vittorio Veneto di chiunque abbia voglia condividere la passione per un disco sia esso importante per la propria vita o per ragioni storiche o culturali.

Il 27 settembre sarà la volta di Guido Natalini che parlerà di ‘No More Tears’ di Ozzy Osbourne, mentre ottobre apre mercoledì 4 con Federica di Spilimbergo che parlerà di “Selling England By The Pound“ dei Genesis, che quest’anno compie 50 anni.

Gli incontri sono a ingresso libero e iniziano alle 18: per partecipare basta contattare lo Sky Stone & Songs. Alla prima data disponibile si verrà inseriti nel calendario mensile. Per informazioni e per occupare lo spazio del mercoledì: 0583491389, [email protected] o contattare il negozio attraverso i canali social del negozio.