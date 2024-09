Lucca Jazz Donna. Gran finale in San Francesco

Tre donne, tre generazioni differenti, tre storie di talento (di cui una tutta da scoprire ancora) saranno le protagoniste del concerto finale di Lucca Jazz Donna, il festival di jazz al femminile che in questo 2024 taglia il traguardo della 20ª edizione. L’appuntamento è per domenica 22 settembre alle 21, nella chiesa di San Francesco. Sul palco la storia del jazz con il pianoforte di Rita Marcotulli, la splendida voce di Karima e il talento a tutto tondo della stella nascente Teresa Morici. Il concerto è gratuito: a partire dalla mattina di martedì 17 settembre sarà possibile prenotare il proprio posto sulla piattaforma Eventbrite (www.eventbrite.it/e/biglietti-lucca-jazz-donna-2024-1012738918367).

Ad aprire la serata sarà la giovanissima cantante lucchese Teresa Morici con il suo quartetto, composto da Stefano Gregori alla chitarra, Gabriele Sgandurra al basso e Daniel Scott Phillips alla batteria, tutti ex allievi del liceo musicale “Passaglia” di Lucca. Dopo di lei salirà sul palco Karima che porta a Lucca il suo lavoro “No Filter” in cui interpreta brani immortali attingendo dai repertori di Michael Jackson, The Beatles, Coldplay, Sting, Lou Reed e moltissimi altri. Con lei tre grandi musicisti: Gabriele Evangelista al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria e Piero Frassi al pianoforte.

La serata si chiuderà con il pianoforte di Rita Marcotulli e il Giovanni Tommaso Quartet, con Giovanni Tommaso al contrabbasso, Javier Girotto al sassofono e al flauto e Alessandro Paternesi alla batteria. “Walking in my shadow” è il titolo del concerto che riporta Marcotulli sul palco di Lucca Jazz Donna, dove si è esibita già nel 2005 e nel 2009. In programma alcuni brani originali di Tommaso. Marcotulli, pianista e compositrice tra le più affermate e apprezzate a livello internazionale. La serata, con la regia e la conduzione di Michela Panigada, prevede la presenza e l’intervento di alcuni rappresentanti di Anffas Lucca, associazione a cui saranno devolute le offerte raccolte in occasione del concerto.