Lucca in maschera. In 20mila sulle Mura per la sfilata con la grande Pantera

LUCCAUn grande successo di pubblico per l’evento clou di Lucca in Maschera, che ha visto oltre 20mila persone invadere il centro storico e le Mura per assistere alla grande sfilata del Carnevale. L’evento, partito alle 15 da Porta Sant’Anna, ha attraversato la città in un corteo suggestivo, animato da figuranti in costume, carri in miniatura e imponenti opere in cartapesta realizzate dai maestri viareggini. A catturare l’attenzione di tutti, l’imponente Pantera di 4,5 metri, creata appositamente dal carrista Luca Bertozzi, simbolo del legame tra arte e tradizione.

Soddisfazione nelle parole dell’assessore al turismo Remo Santini, che ha coordinato l’organizzazione dell’evento: "Questa terza edizione ha superato ogni aspettativa, segno che la formula funziona e che Lucca ha un grande potenziale nel valorizzare le proprie tradizioni"

Un evento preceduto sabato sera dal concerto gratuito in piazza Anfiteatro che si è riempita di luci, colori e sorrisi. La pioggia non ha fermato l’entusiasmo del pubblico, che ha sfidato il meteo per godersi l’attesissimo concerto di Ivana Spagna, protagonista indiscussa della notte. Appena salita sul palco, l’iconica cantante ha rivolto un caloroso saluto alla città, accolta da un boato di applausi: "Grazie a tutti per essere qui, nonostante la pioggia. Sono felice che Lucca in Maschera mi abbia fatto scoprire questa splendida città. Spero vi divertiate… e buon divertimento!" Parole che hanno scaldato il cuore dei presenti, pronti a lasciarsi travolgere dalla sua voce inconfondibile. Il concerto è stato un viaggio nei grandi successi della sua carriera. Le note di Easy Lady, Call Me e Gente come noi hanno acceso l’entusiasmo della folla, che ha cantato e ballato senza sosta, trasformando la piazza in una grande pista a cielo aperto. Il pubblico si è lasciato trasportare dal ritmo, saltando, battendo le mani e intonando a gran voce ogni canzone, in un’esplosione di emozioni condivise.

Dopo il concerto, la festa è proseguita senza sosta con Allegra Baccanata, che ha animato le vie del centro storico. Corso Garibaldi e Piazza Antelminelli si sono trasformati in un vero e proprio villaggio del Carnevale, tra dj set scatenati, artisti di strada, giochi di luci e spettacoli itineranti. Un’atmosfera elettrizzante ha invaso la città, coinvolgendo giovani e famiglie in una notte di musica e allegria. E non è stato solo il sabato a regalare emozioni. Il weekend si è chiuso con la spettacolare sfilata delle maschere sulle Mura, un evento che ha visto centinaia di figuranti in costume attraversare la cinta muraria in un tripudio di colori e creatività. Lucca in Maschera ha regalato un weekend indimenticabile, fatto di musica, spettacolo e tradizione. La festa continua fino al 4 marzo, con tanti altri eventi pronti a sorprendere e coinvolgere il pubblico.

Rebecca Graziano