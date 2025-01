Lucca in Maschera 2025 cala l’asso “In sfilata il primo carro della città“

Un gorilla, una pantera e un maxi concerto (gratuito) di musica leggera in piazza Anfiteatro. Ecco alcuni dei gustosi ingredienti di “Lucca in maschera 2025“ a cui sta lavorando l’amministrazione comunale in sintonia con il Carnevale di Viareggio.

La novità assoluta sarà la creazione del primo carro allegorico tutto lucchese che debutterà quest’anno ma sarà ospite fisso e permanente a ogni appuntamento con il Carnevale. Porterà la firma del maestro carrista viareggino Luca Bertozzi, che aveva creato anche la spettacolare tigre che l’anno scorso spuntava dal Loggiato di Palazzo Pretorio, e rappresenterà l’iconica Pantera, simbolo di Lucca da tempo immemore. “Il carro con la Pantera di Lucca resterà di proprietà del Comune e – annuncia l’assessore al turismo Remo Santini – aprirà la sfilata in programma per domenica 23 aprile, con il solito itinerario tra le Mura, centro storico e piazza San Michele. Non solo. Il carro della Pantera negli altri giorni farà tappa anche in alcuni quartieri della periferia per coinvolgere un po’ tutto il territorio“. Il punto è proprio questo, chiarisce Santini. “Il nostro focus per ogni evento è sempre quello di andare incontro al gusto dei lucchesi. E’ la priorità che segna la rotta anche se ovviamente non dimentichiamo l’aspetto del richiamo turistico“. Una formula che ha funzionato per Lucca Magico Natale, un’edizione che ha segnato un successo straordinario, che ha riportato il centro a essere punto di ritrovo per turisti e abitanti della Piana con gli alberghi al sold out.

Ma Lucca in Maschera 2025, frutto di una bella sinergia tra gli assessorati al turismo, alla cultura e al commercio, promette anche altri “maxi“ ospiti a sorpresa. Le dimensioni non faranno certamente difetto, ad esempio al Gorilla che comparirà nel Loggiato di Palazzo Pretorio. Sarà una parte del carro allegorico che ha sfilato a Viareggio nel 2023 e che è stato realizzato dai Fratelli Cinquini. Indimenticabile quel gorilla che procedeva guardando dall’alto i tetti di Viareggio, agitando le braccia e spalancando le fauci. Ora quella mastodontica opera d’arte sarà anche un po’ lucchese.

Spazio anche alla musica, quella leggera (e gratuita), nella location di sempre, la più suggestiva: piazza Anfiteatro. “E’ presto per fare nomi ma posso anticipare che sono artisti italiani nuovi per la nostra città – anticipa l’assessore Santini –. ci stiamo lavorando in questi giorni e posso già promettere che sarà un’occasione bella e coinvolgente“. Per Lucca in Maschera 2025 non mancheranno le installazioni nelle piazze e i veglioni per i più piccoli. Appena calato il sipario sul Magico Natale, scatta un nuovo conto alla rovescia.

