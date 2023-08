Lucca in festa per la Notte Bianca Si balla e ci si diverte fino alle 2

La grande attesa è ormai finita: stasera a Lucca va in scena la Notte Bianca, la manifestazione organizzata da Confcommercio in collaborazione con il Comune – il patrocinio e il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Banco Bpm, Enegan, Ego Wellness e Nuova Comauto – che si accinge a festeggiare l’edizione numero 10 della sua storia.

Dopo settimane di preparativi la città sta per vivere uno dei suoi eventi più amati, che anche quest’anno presenta un cartellone ricchissimo di iniziative in larga parte a ingresso libero e rivolte ad un pubblico eterogeneo e di tutte le età. A partire dalle visite guidate – le cui prenotazioni sono andate sold out nel giro di pochissimi giorni, per arrivare alle aperture straordinarie di musei (con la "prima volta" alla Notte Bianca di Palazzo Mansi e Villa Guinigi), palazzi e torri civiche. E poi gli spettacoli nelle piazze: alla mezzanotte in punto, in piazza San Martino, lo spettacolo "Luce, colore e musica" con suggestive proiezioni sulla facciata della cattedrale realizzate dalla Proietta Srl. In piazza San Francesco, a partire dalle 19, via ai "live" musicali del Wom Fest Off realizzati in collaborazione con i commercianti della zona, che vedranno il loro momento clou attorno alle 22,30 con lo show di Pino D’Angiò. Nella sede del Cred (via Sant’Andrea, 33) alle 21,30 spazio alla comicità di Matteo Cesca che, assieme a Claudio Marmugi, metterà in scena il suo spettacolo "Lucca – Livorno, andata e ritorno".

E ancora: a partire dalle 21 a Palazzo Sani (via Fillungo, 121), serata dedicata alla osservazione delle stelle con un telescopio digitale di ultimissima generazione, grazie a un’iniziativa di Centrottica Lucca. Sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, già dalle 18, l’angolo Comics & Games a sancire la collaborazione con Lucca Crea: previste piccole dimostrazioni di disegno e spazi per i giochi da tavolo. Sempre per i bambini, a Palazzo Sani spazio dalle 18 alle 20 alla Wild Zone curata da Incanto Party, con laboratori, palloncini, baby dance.