“Lucca In-Corti“, l’evento festival alla Casermetta San Regolo

L’Associazione “Lucca Curiosa”, con il Patrocinio del Comune di Lucca e dell’Orto Botanico di Lucca vi invita a “Lucca In-Corti”, l’Evento festival del Corto a Lucca che si terrà alla Casermetta San Regolo sulle mura urbane, con inizio alle 16.30 di sabato, 15 aprile, con ingresso libero. Un pomeriggio dedicato alla proiezione di “Corti” sulle Curiosità di Lucca, occasione per presentare in anteprima un corto realizzato all’Orto Botanico di Lucca, dove abbiamo cercato di condensare in pochi minuti le curiosità e le emozioni che ci da questo angolo di natura.

Paolo Pescucci (nella foto) e Alberto Micarelli dell’Associazione “Lucca Curiosa” presenteranno anche una selezione tra gli otri 160 video già prodotti su aspetti e curiosità di Lucca e del suo territorio, aperti ad un confronto con i cittadini presenti sui temi trattati e su altri riguardanti la nostra bella città. Video che spaziano, da luoghi misteriosi legati ai Templari, come a luoghi di difficile visita come la Certosa di Farneta, ma anche la Casa Santa, l’archivio vescovile, i celebri negozi del centro città. Una serata dedicata a Lucca, ai suoi cittadini ed al suo ambiente, nella speranza di trascorrere piacevolmente assieme alcuni momenti e di vedere in futuro anche altre realtà cittadine presentare a Lucca i loro elaborati video, i loro corti. L’evento è a ingresso libero.