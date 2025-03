Lucca Ice Park tra divertimento e solidarietà

Lucca Ice Park, l’attrazione della pista di ghiaccio sulle Mura della famiglia Peluffo, ha presentato ufficialmente il report conclusivo delle sue attività. Una pista unica nel suo design, con mille metri quadrati di superficie pattinabile, 73 giorni di attività, 120.000 visitatori complessivi, circa 40.000 pattinatori.

Tra i tanti progetti ha promosso sessioni didattiche per scuole con un prezzo speciale e la piena collaborazione dei docenti di educazione motoria che hanno visto la partecipazione media di circa 7/8 scuole al giorno. Senza dimenticare le attività ricreative per famiglie, con giornate dedicate a laboratori sportivi e giochi per bambini.

Ogni sabato è stato proposto truccabimbi e intrattenimento con Mascotte gratuiti. Sono stati inoltre donati circa 200 biglietti alle Case Famiglia di Lucca oltre al sostegno importante per la Fondazione Alice Benvenuti (nella foto). Raccolta che è stata consegnata direttamente ai genitori di Alice lo scorso 22 febbraio, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo di Lucca, durante l’evento “Giacomo Puccini, Emozioni in Musica“, un concerto organizzato dalla Fondazione Alice Benvenuti ETS, che ha saputo coniugare l’eccellenza musicale con una causa nobile e profondamente sentita.

Oltre al determinante mantenimento di Casa Alice a Firenze, e a numerosi progetti già realizzati dalla Fondazione, nel 2025 si è data l’obiettivo dell’acquisto di una ambulanza pediatrica per la nostra provincia, con personale volontario adeguatamente preparato e che ha già riscontrato un grande successo con il relativo corso di formazione già partito e in sold out. Iniziativa che il Lucca Ice Park sostiene anche nella sua divulgazione.