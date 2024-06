“Lucca Historiae Fest è ormai un evento di portata nazionale“

Bilancio positivo per Lucca Historiae Fest seconda edizione, particolarmente apprezzata anche la formula con nuovi spazi per i più piccoli. “Lucca Historiae Fest è un evento di portata nazionale. Sono in primis i lucchesi a riscoprire pagine importanti della nostra storia cittadina, conosciute in parte o a volte del tutto sconosciute– così il sindaco Mario Pardini e il consigliere delegato Lorenzo Del Barga – . L’amministrazione comunale continuerà nel programma di valorizzazione della storia lucchese, consapevole che ogni impegno speso in questo settore rappresenti un investimento per la comunità e la sua identità”.