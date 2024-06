Lucca Historiae Fest. Duemila anni di storia sui nove baluardi

Tuffo nel passato, nella storia, per riscoprire chi eravamo. Si terrà oggi alle 17 al Real Collegio l’inaugurazione della seconda edizione di Lucca Historiae Fest, dove sarà possibile visitare le mostre dedicate alle miniature, al racconto multimediale della storia di Lucca e allo spazio espositivo di case editrici e prodotti artigianali. Contestualmente saranno aperte anche le esposizioni di artiglierie alla casermetta San Martino e la mostra Ri-Conoscere le Mura al sotterraneo di Santa Croce.

Il programma della giornata proseguirà alle ore 18 con una conferenza, sempre al Real Collegio, sui duemila anni di storia della città e che vedrà gli interventi dell’archeologa Elisabetta Abela, della dottoressa Roberta Martinelli e del professor Alessandro Bedini. Ultimo evento di oggi alle 20 presso il Caffè delle Mura con un aperitivo aperto alla cittadinanza, dove saranno presenti rievocatori ed espositori. Domani e domenica si entrerà nel vivo del festival con l’apertura, dalle 10 alle 19, dell’Orologio del Tempo, la sezione di ricostruzione storica allestita lungo tutti i baluardi delle Mura attraverso la quale sarà possibile ripercorre la storia di Lucca dalle origini liguri/etrusche alla seconda guerra mondiale. Oltre alle attività didattiche continuative, che si svolgeranno nei sopraindicati orari, ci saranno poi spari di artiglierie, spettacoli di falconeria, rappresentazioni di duelli, manovre militari e battaglie.

Sempre domani e domenica dalle 10 alle 19 saranno visitabili tutte le mostre in programma, lo spazio giochi per bambini al Real Collegio e il grande accampamento militare medievale realizzato sugli spalti di San Frediano. In quest’ultima area fino a mezzogiorno e in replica dalle 17 alle 19 si terranno duelli ed esibizioni di scherma storica. Sull’omonimo baluardo di San Frediano sia sabato che domenica sarà possibile assistere mattina e pomeriggio a esibizioni di sbandieratori e danze storiche medievali e rinascimentali. Una serie di spettacoli di danza relativa al XVIII/XIX secolo si terranno invece al Real Collegio la domenica dalle 15.30 alle 19. Domani a partire dalle 18 e domenica dalle 17 al baluardo Santa Maria ci sarà la rappresentazione di un caffè bohémien con musiche e balli d’epoca.

L’ultimo evento di giornata sarà sugli spalti di San Frediano con l’attesa giostra dei cavalieri, il torneo cavalleresco che l’anno scorso riscosse grande successo tra il pubblico. Questo spettacolo si terrà domani alle 20 e domenica alle 19. Tutto il programma nel dettaglio e la mappa della manifestazione sono consultabili e scaricabili sul sito luccahistoriaefest.it e sui canali sociali luccahistoriae. Si tratta di 2000 anni di storia di Lucca raccontati attraverso nove baluardi dove saranno allestite altrettante ricostruzioni storiche per ripercorre le varie epoche che hanno caratterizzato la città. Dunque dalle origini alla Lucca Romana (Baluardo San Paolino), al ducato Longobardo (Baluardo San Donato), Da Carlo Magno a Matilde di Canossa (Baluardo Santa Croce), il Comune, Castruccio e la Libertà (Baluardo San Martino), Le nuove città e le famiglie lucchesi (Baluardo San Pietro), Le Mura, le guerre d’Italia, la Riforma (Baluardo San Salvatore), Lucca e Napoleone (Baluardo La Libertà), Dal Congresso di Vienna all’Unità d’Italia (Baluardo San Regolo), Tra le due guerre (Baluardo San Colombano) con la ricostruzione del periodo della seconda guerra mondiale a cura dell’Associazione Linea gotica Lucca.

L.S.