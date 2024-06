Lucca Fashion Weekend. Lungo la via della seta

Sarà protagonista di questo fine settimana l’attesissima seconda edizione di Lucca Fashion Weekend, la manifestazione dedicata alla moda che si apre nuovamente alla città. Una due giorni, oggi e domani, ricca di appuntamenti: installazioni, talk, mostre e presentazioni in conversazione con location suggestive e palazzi d’arte tra i più belli della città. Ci sarà un programma End di sfilate di importanti Brand nazionali nei sotterranei delle Mura di Lucca, un programma Off di presentazioni e abbinamenti con la gastronomia, l’artigianato, le attività commerciali con sfilate di capi inediti, shooting open air, presentazioni o aperitivi tematici. Infine un programma Exp di mostre a soggetto di cui faranno parte tre speciali mostre dedicate alla moda. Un’idea dell’assessore al commercio e alle attività produttive del Comune di Lucca, Paola Granucci, con la collaborazione della Fondazione Banca del Monte e della Camera di Commercio Nord Ovest, come sostenitori dell’evento. Oggi alle 11 si terrà inoltre l’inaugurazione del progetto ‘Via della Seta’ all’interno della programmazione di LFW.

L’ambizioso obiettivo è quello di far rivivere Via dei Fossi. Alla realizzazione di questa iniziativa hanno contribuito i proprietari dei fondi in disuso, che hanno messo a disposizione i locali, l’associazione delle Tessitrici Lucchesi, che terrà laboratori e dimostrazioni, oltre all’artista Francesco Zavattari che ha curato lo speciale allestimento della via e le associazioni di categoria che organizzeranno un mercato di prodotti artigianali legati alla seta. L’occasione per ripercorrere un momento storico importante del commercio lucchese.

Tra le numerose iniziative della manifestazione, avrà luogo sempre oggi alle 17.30 all’auditorium della Fondazione Banca del Monte il talk “Creatività, innovazione e materie prime nell’imprenditoria di moda”, aperto a tutta la cittadinanza, agli appassionati e alla stampa. Ospiti Anna Molinari, fondatrice del brand Blumarine, Elena Sanguankeo, creatrice di tessuti innovativi, e Maria Giuseppina Muzzarelli, esperta di storia della moda.