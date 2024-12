Lucca, eventi per tutto l’anno “Eliminare l’idea di bassa stagione“

Lucca ha presentato il Calendario degli eventi 2025 a Roma. Un calendario ambizioso e articolato, illustrato dal sindaco Mario Pardini assieme al vice sindaco Fabio Barsanti e agli assessori Remo Santini, Paola Granucci e Mia Pisano. L’iniziativa ha ribadito l’obiettivo della città: affermarsi come una delle mete turistiche e culturali più importanti d’Italia, puntando su un’offerta diversificata e di altissima qualità.

"Lucca è una città che vive di storia, arte e cultura, ma anche di innovazione e dinamismo - ha esordito Pardini - Con questo calendario vogliamo eliminare la vecchia idea di bassa stagione, offrendo eventi straordinari in ogni momento dell’anno. Il nostro obiettivo è consolidare la crescita turistica e promuovere un turismo sostenibile e di qualità".

"La nostra città si sta muovendo a 360º in ogni ambito per 365 giorni all’anno. - spiega Santini - mai come in questi anni il turismo è legato non solo al commercio ma anche alla cultura e allo spettacolo. Infatti dopo il film di Peter Greenaway, sono partite le riprese anche per una Fiction Rai, dove Lucca interpreta se stessa e non fa solo da sfondo. Se non sono soddisfazioni queste". Una meta per ogni stagione, 365 giorni di attrazioni tra arte, cultura, spettacolo, moda, sport ed enogastronomia. "Le botteghe e le attività commerciali di Lucca sono il cuore pulsante dei nostri eventi, - racconta Granucci - non semplici partecipanti, ma veri protagonisti che, con la loro storia e autenticità, aggiungono un valore unico a manifestazioni come Lucca Fashion Weekend e Lucca Gustosa, celebrando tradizione e innovazione".

Attenzione per lo sport con eventi non solo per il ciclismo, ma anche per la scherma, i motori e il pugilato. "La grande tradizione sportiva lucchese sotto i riflettori internazionali, grazie a grandi eventi e atleti di assoluto livello. - dice Barsanti - Lo sport come sempre saprà dimostrarsi un valido veicolo di valorizzazione per tutto il nostro territorio". Infine la cultura in tutta la sua essenza: "Gli eventi culturali per la nostra città spalmati in tutto l’anno – ha detto Pisano - restando fedeli a ciò che i visitatori hanno apprezzato. Mostre, rappresentazioni e spettacoli, spaziando dalla musica e alla storia, tornando al grande maestro Puccini“.

Re. Graz.